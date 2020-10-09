Єреван та Баку готові відправити своїх представників на консультації до Москви 9 жовтня. Таке рішення Азербайджан та Вірменія вже підтвердили російському МЗС.

Наразі триває підготовка до переговорів, – МЗС Росії

Як повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, наразі триває активна підготовка до зустрічі. Про це інформує Інтерфакс.

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8 жовтня у Кремлі зазначили, що президент Росії Володимир Путін запросив до Москви на переговори очільників дипвідомств Вірменії та Азербайджану. Путін закликав припинити бойові дії з гуманітарних міркувань – для обміну тілами загиблих та полоненими.

Для проведення консультацій з цих питань за посередництва міністра закордонних справ Росії в Москву запрошуються міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії,

– мовиться у заяві Путіна.

Майданчик для переговорів запропонувала Австрія

Зазначимо, що раніше майданчик для переговорів учасників конфлікту запропонувала Австрія. Як повідомив канцлер Себастьян Курц, він навіть обговорив це з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і той погодився.