Павелко під прицілом: НАБУ почало розслідування проти президента ФФУ

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо президента Федерації футболу України Андрія Павелка.

Розлідування, окрім Павелка стосується ще кількох держслужбовців, інформує прес-служба НАБУ.

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В антикорупційному бюро підтвердили, що детективи НАБУ дійсно розпочали розслідування "за фактами, викладеними у зверненнях громадських організацій та публікаціях преси щодо можливих зловживань службових осіб при виділенні коштів та закупівлях коштом з держбюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям".

Справу кваліфікували за статтями про декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення та зловживання владою чи службовим становищем.

Принагідно зазначаємо, що факт внесення відомостей до ЄРДР жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії,

– йдеться у повідомленні НАБУ.

Водночас, як інформує "Громадське", керівник САП Назар Холодницький, який є віце-президентом ФФУ, підтвердив, що розслідування стосується й теперішнього президента ФФУ Андрія Павелка.

Раніше стало відомо, що НАБУ ведуть розслідування проти братів Суркісів.