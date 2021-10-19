За словами Артема Дмитрука, він підтримав присвоєння Одеському художньому музею статусу національного, однак перейменування на честь Ройтбурда не підтримує. Про це політик розповів у своєму відеозверненні.

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Дмитрук звинувачує Ройтбурда

Ураз президента з пунктом про присвоєння імені Ройтбурда Одеському музею надійшов до обласної ради, яка й має розглянути та проголосувати за це рішення. Саме на цьому етапі Дмитрук планує завадити перейменуванню.

За словами нардепа художник Ройтбурд був нібито наркоманом та педофілом, тому музей не може носити його імені.

Я впевнений, що більшість з вас знають, хто такий Олександр Ройтбурд. Однак якщо хтось не знає, я кажу, що це педофіл, наркоман, людина, яка розбещувала одеситів, розбещувала дітей, студентів,

– заявив Дмитрук.

Крім того, політик заявив, що всіма силами перешкоджатиме присвоєнню музею імені Ройтбурда.

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