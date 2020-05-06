Пекельна пожежа в хмарочосі, рекордна партія наркотиків та антивірусні танці: фото дня

5 травня 2020 року – день завершився жахливою нічною пожежею в одному з найгарніших міст ОАЕ. От де не завадила б злива…

48 поверхів вогню



Пожежа у хмарочосі в Шарджі / Фото Khaleej Times

У місті Шарджа (ОАЕ), як сірник, спалахнув 48-поверховий (!) хмарочос Abbco Tower. Зайнявся спочатку лише 10-й поверх, але вогонь швидко охопив всю будівлю, повідомляє Gulf News. Полум’я було таке сильне, що рятувальникам довелося евакуювали жителів 5-ти сусідніх хмарочосів. Лише через кілька годин пожежу вдалося вгамувати. На щастя, жертв немає. Про збитки поки не повідомлялося…

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Банани з дурманом

Такі "веселі" наркотики намагалися ввезти в Україну / Фото ДПСУ

У місті Южне (Одеська область) на території морського порту правоохоронці виявили 53,4 кг кокаїну, який контрабандисти намагалися ввезти в Україну. Ціна партії – близько 200 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба прокуратури. Це "український" рекорд у 2020 році. Кожен брикет "товару" був обгорнутий у свинцеве упакування і мав спеціальне маркування у вигляді "міньйонів", що є емблемою одного з потужних наркосиндикатів Південної Америки.

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Не засвоїли урок



Вхід у парк знову закрито / Фото АР

У Майямі (США) місцева влада через загрозу епідемії коронавірусу закрила парк, який відкрила… 5 днів тому після карантину. Причина – жителі масово гуляли без масок і не тримали необхідну дистанцію. "Неможливо зберігати порядок, коли тисячі людей не збираються це робити. Тому найкращий засіб захистити містян – тримати парк закритим", – різко прокоментувала своє рішення мерія.

"Маскарад"



Чарівний і оригінальний танок / Фото ЕРА

4 травня у нашій галереї "Фото дня" ми представили світлину з молодими тайськими монахами, які відвідують заняття в буддійському храмі в спеціальних масках, що мають захиститися від зараження коронавірусом. Тож оце вражаюче фото є своєрідним продовженням теми: тайські танцівниці – теж у захисних масках – виступають у храмі Ераван у Бангкоку.

Фото 4 травня: Потоп у Києві, фламінго на Миколаївщині, спецназ проти тигра