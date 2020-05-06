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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Адский пожар в небоскребе, рекордная партия наркотиков и антивирусные танцы: фото дня

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      Адский пожар в небоскребе, рекордная партия наркотиков и антивирусные танцы: фото дня

      5 мая 2020 года – день завершился ужасным ночным пожаром в одном из красивейших городов ОАЭ. Вот где не помешал бы ливень...

      48 поверхів вогню

      Пожежа в Шарджі
      Пожежа у хмарочосі в Шарджі / Фото Khaleej Times

      У місті Шарджа (ОАЕ), як сірник, спалахнув 48-поверховий (!) хмарочос Abbco Tower. Зайнявся спочатку лише 10-й поверх, але вогонь швидко охопив всю будівлю, повідомляє Gulf News. Полум’я було таке сильне, що рятувальникам довелося евакуювали жителів 5-ти сусідніх хмарочосів. Лише через кілька годин пожежу вдалося вгамувати. На щастя, жертв немає. Про збитки поки не повідомлялося…

      А в Україні… Біля Дніпра розбився невеликий літак: відео смертельної трощі

      Банани з дурманом

      Такі "веселі" наркотики намагалися ввезти в Україну / Фото ДПСУ

      У місті Южне (Одеська область) на території морського порту правоохоронці виявили 53,4 кг кокаїну, який контрабандисти намагалися ввезти в Україну. Ціна партії – близько 200 мільйонів гривень, повідомляє пресслужба прокуратури. Це "український" рекорд у 2020 році. Кожен брикет "товару" був обгорнутий у свинцеве упакування і мав спеціальне маркування у вигляді "міньйонів", що є емблемою одного з потужних наркосиндикатів Південної Америки.

      Це треба побачити! Амфетамін з нарколабораторії Тернополя перетворив юнака на руїну: фото моторошного перевтілення 

      Не засвоїли урок


      Вхід у парк знову закрито / Фото АР

      У Майямі (США) місцева влада через загрозу епідемії коронавірусу закрила парк, який відкрила… 5 днів тому після карантину. Причина – жителі масово гуляли без масок і не тримали необхідну дистанцію. "Неможливо зберігати порядок, коли тисячі людей не збираються це робити. Тому найкращий засіб захистити містян – тримати парк закритим", – різко прокоментувала своє рішення мерія.

      "Маскарад"

      Тайські танцівниці
      Чарівний і оригінальний танок / Фото ЕРА

      4 травня у нашій галереї "Фото дня" ми представили світлину з молодими тайськими монахами, які відвідують заняття в буддійському храмі в спеціальних масках, що мають захиститися від зараження коронавірусом. Тож оце вражаюче фото є своєрідним продовженням теми: тайські танцівниці – теж у захисних масках – виступають у храмі Ераван у Бангкоку.

      Фото 4 травня: Потоп у Києві, фламінго на Миколаївщині, спецназ проти тигра 

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Коронавирус COVID-19 Пожар Фото дня Новости Украины ОАЭ Новости США Таиланд
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