Амфетамин за два года превратил юношу в руину: фото жуткого перевоплощения

Правоохранители в Тернопольской области обнаружили и обезвредили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Один из тех, кто потреблял этот синтетический наркотик, рассказал, как за два года превратился в руину.

Оперативники провели 15 обысков и изъяли значительное количество наркотиков – твердых, жидких, кристаллических и порошкообразных. А к ним и производственное оборудование, деньги, а также справочники с адресами (поставщиков или клиентов). Обо всем этом рассказали на сайте МВД 23 апреля.

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Что известно о тернопольской банде наркоторговцев

Банду организовал житель Тернополя, "под крыло" взял нескольких родственников и друзей.

Лидер – судим за убийство, остальные 4 участника неоднократно отвечали перед законом за наркопреступления.

По словам следователей, бандиты создали такую нарколабораторию, какой на территории Тернополя до сих пор не бывало.

Амфетамин варили по рецептам, найденным в интернете.

За грамм готового "продукта" клиентов просили 600 гривен.

Переводить деньги просили на карточки подставных лиц.

Ингредиенты для "продукта" заказывали в интернете, а получали на почте на вымышленных людей.

Нарколаборатория в Тернополе: фото МВД

Как амфетамин уничтожает человека

В составе амфетамина, который производили злоумышленники, была ртуть, а также спирт и уксус . Все это очень негативно влияет на организм человека.

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Именно такой наркотик употреблял и житель Тернополя Юрий. И именно такой наркотик за два года полностью разрушил тело и лицо мужчины.

Последствия можете видеть. Два года я им кололся. Это кислота. Я был не только желтый, я был черный. За 2 года он меня полностью съел. У меня зубы начали сами выпадать и образовывались ямы. Челюсть начала гнить,

– признался сам Юрий.



Амфетамин уничтожил тело и лицо мужчины за два года / Фото МВД