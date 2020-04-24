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      Амфетамин за два года превратил юношу в руину: фото жуткого перевоплощения

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      Жуткое перевоплощение юноши в руину всего за два года / НПУ

      Правоохранители в Тернопольской области обнаружили и обезвредили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Один из тех, кто потреблял этот синтетический наркотик, рассказал, как за два года превратился в руину.

      Оперативники провели 15 обысков и изъяли значительное количество наркотиков – твердых, жидких, кристаллических и порошкообразных. А к ним и производственное оборудование, деньги, а также справочники с адресами (поставщиков или клиентов). Обо всем этом рассказали на сайте МВД 23 апреля. 

      Ученый пошел "во все тяжкие" Украинский профессор химии организовал нарколабораторию в Киевской области 

      Что известно о тернопольской банде наркоторговцев

      • Банду организовал житель Тернополя, "под крыло" взял нескольких родственников и друзей.
      • Лидер – судим за убийство, остальные 4 участника неоднократно отвечали перед законом за наркопреступления. 
      • По словам следователей, бандиты создали такую нарколабораторию, какой на территории Тернополя до сих пор не бывало.
      • Амфетамин варили по рецептам, найденным в интернете. 
      • За грамм готового "продукта" клиентов просили 600 гривен.
      • Переводить деньги просили на карточки подставных лиц.
      • Ингредиенты для "продукта" заказывали в интернете, а получали на почте на вымышленных людей.

      Нарколаборатория в Тернополе: фото МВД

       

       

      Как амфетамин уничтожает человека

      В составе амфетамина, который производили злоумышленники, была  ртуть, а также спирт и уксус. Все это очень негативно влияет на организм человека.

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      Именно такой наркотик употреблял и житель Тернополя Юрий. И именно такой наркотик за два года полностью разрушил тело и лицо мужчины.

      Последствия можете видеть. Два года я им кололся. Это кислота. Я был не только желтый, я был черный. За 2 года он меня полностью съел. У меня зубы начали сами выпадать и образовывались ямы. Челюсть начала гнить,
      – признался сам Юрий.


      Амфетамин уничтожил тело и лицо мужчины за два года / Фото МВД

      22 апреля организатора и двух участников группировки задержали, еще двум соучастникам готовят подозрения. Наказать их могут по 307 статье УК – лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Тернополь Полиция Министерство внутренних дел Криминальные новости Наркотики Новости Украины
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