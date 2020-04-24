Амфетамин за два года превратил юношу в руину: фото жуткого перевоплощения
Правоохранители в Тернопольской области обнаружили и обезвредили нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Один из тех, кто потреблял этот синтетический наркотик, рассказал, как за два года превратился в руину.
Оперативники провели 15 обысков и изъяли значительное количество наркотиков – твердых, жидких, кристаллических и порошкообразных. А к ним и производственное оборудование, деньги, а также справочники с адресами (поставщиков или клиентов). Обо всем этом рассказали на сайте МВД 23 апреля.
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Что известно о тернопольской банде наркоторговцев
- Банду организовал житель Тернополя, "под крыло" взял нескольких родственников и друзей.
- Лидер – судим за убийство, остальные 4 участника неоднократно отвечали перед законом за наркопреступления.
- По словам следователей, бандиты создали такую нарколабораторию, какой на территории Тернополя до сих пор не бывало.
- Амфетамин варили по рецептам, найденным в интернете.
- За грамм готового "продукта" клиентов просили 600 гривен.
- Переводить деньги просили на карточки подставных лиц.
- Ингредиенты для "продукта" заказывали в интернете, а получали на почте на вымышленных людей.
Нарколаборатория в Тернополе: фото МВД
Как амфетамин уничтожает человека
В составе амфетамина, который производили злоумышленники, была ртуть, а также спирт и уксус. Все это очень негативно влияет на организм человека.
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Именно такой наркотик употреблял и житель Тернополя Юрий. И именно такой наркотик за два года полностью разрушил тело и лицо мужчины.
Последствия можете видеть. Два года я им кололся. Это кислота. Я был не только желтый, я был черный. За 2 года он меня полностью съел. У меня зубы начали сами выпадать и образовывались ямы. Челюсть начала гнить,
– признался сам Юрий.
Амфетамин уничтожил тело и лицо мужчины за два года / Фото МВД
22 апреля организатора и двух участников группировки задержали, еще двум соучастникам готовят подозрения. Наказать их могут по 307 статье УК – лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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