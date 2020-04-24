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      Амфетамін за два роки перетворив юнака на руїну: фото моторошного перевтілення

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      Моторошне перевтілення юнака на руїну всього за два роки / НПУ

      Правоохоронці в Тернопільській області виявили та знешкодили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Один із тих, хто споживав цей синтетичний наркотик, розповів, як за два роки перетворився на руїну.

      Оперативники здійснили 15 обшуків та вилучили значну кількість наркотиків – твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних. А до них і виробниче обладнання, гроші, і навіть довідники з адресами (постачальників або клієнтів). Про все це розповіли на сайті МВС 23 квітня. 

      Вчений "пустився берега" Український професор хімії організував нарколабораторію на Київщині 

      Що відомо про тернопільську банду наркоторговців

      • Банду організував тернополянин, "під крило" взяв кількох родичів та друзів.
      • Лідер – судимий за вбивство, решта 4 учасників неодноразово відповідали перед законом за наркозлочини. 
      • За словами слідчих, бандити створили нарколабораторію, яких на території Тернополя досі не бувало.
      • Амфетамін варили за рецептами, знайденими в інтернеті. 
      • За грам готового "продукту" у клієнтів просили 600 гривень.
      • Переказувати гроші просили на картки підставних осіб.
      • Інгредієнти для "продукту" замовляли в інтернеті, а отримували на пошті на вигаданих людей.

      Нарколабораторія у Тернополі: фото МВС

       

       

      Як амфетамін знищує людину

      У складі амфетаміну, який виробляли зловмисники, була ртуть, а також спирт та оцет. Усе це дуже негативно впливає на організм людини.

      До теми Поліція викрила наркокартель у Києві: в них була рекордна партія метадону

      Саме такий наркотик вживав і мешканець Тернополя Юрій. І саме такий наркотик за два роки повністю зруйнував тіло та обличчя чоловіка.

      Наслідки можете бачити. Два роки я ним коловся. Це кислота. Я був не те що жовтий, я був чорний. За 2 роки він мене повністю з'їв. У мене зуби почали самі випадати та утворювалися ями. Щелепа почала гнити,
      – зізнався сам Юрій.


      Амфетамін знищив тіло та обличчя чоловіка за два роки / Фото МВС

      22 квітня організатора та двох учасників угруповання затримали, ще двом співучасникам готують підозри. Покарати їх можуть за 307 статтею ККУ – позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Тернопіль Поліція Міністерство внутрішніх справ Кримінальні новини Наркотики Новини України
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