Амфетамін за два роки перетворив юнака на руїну: фото моторошного перевтілення
Правоохоронці в Тернопільській області виявили та знешкодили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну. Один із тих, хто споживав цей синтетичний наркотик, розповів, як за два роки перетворився на руїну.
Оперативники здійснили 15 обшуків та вилучили значну кількість наркотиків – твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних. А до них і виробниче обладнання, гроші, і навіть довідники з адресами (постачальників або клієнтів). Про все це розповіли на сайті МВС 23 квітня.
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Що відомо про тернопільську банду наркоторговців
- Банду організував тернополянин, "під крило" взяв кількох родичів та друзів.
- Лідер – судимий за вбивство, решта 4 учасників неодноразово відповідали перед законом за наркозлочини.
- За словами слідчих, бандити створили нарколабораторію, яких на території Тернополя досі не бувало.
- Амфетамін варили за рецептами, знайденими в інтернеті.
- За грам готового "продукту" у клієнтів просили 600 гривень.
- Переказувати гроші просили на картки підставних осіб.
- Інгредієнти для "продукту" замовляли в інтернеті, а отримували на пошті на вигаданих людей.
Нарколабораторія у Тернополі: фото МВС
Як амфетамін знищує людину
У складі амфетаміну, який виробляли зловмисники, була ртуть, а також спирт та оцет. Усе це дуже негативно впливає на організм людини.
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Саме такий наркотик вживав і мешканець Тернополя Юрій. І саме такий наркотик за два роки повністю зруйнував тіло та обличчя чоловіка.
Наслідки можете бачити. Два роки я ним коловся. Це кислота. Я був не те що жовтий, я був чорний. За 2 роки він мене повністю з'їв. У мене зуби почали самі випадати та утворювалися ями. Щелепа почала гнити,
– зізнався сам Юрій.
Амфетамін знищив тіло та обличчя чоловіка за два роки / Фото МВС
22 квітня організатора та двох учасників угруповання затримали, ще двом співучасникам готують підозри. Покарати їх можуть за 307 статтею ККУ – позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
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