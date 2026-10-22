21 жовтня спецпосланець Трампа Стів Віткофф сказав Путіну в Петербурзі: "Ви теж гуманіст, пане, і я це вітаю". Тієї ж ночі "гуманісти", як назвав їх Зеленський, випустили по Києву три хвилі балістики, 21 ракету. Міністр закордонних справ Сибіга відповів: "Умиротворення, сервілізм та лестощі не зупинять цю війну. Зупинить лише сила". Підсумок раунду простий. Путіна знову роблять рукостискальним, а Росію почали виводити з-під санкцій. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Путіну повертають рукостискання

Трамп слово "гуманіст" не повторив, але й не відкинув: так, за його словами, можна сказати "для цієї конкретної мети". Віцепрезидент Венс заступився: Віткофф сказав приємне людині, яка щойно звільнила американського заручника, 74-річного вчителя Стівена Хаббарда.

Це не випадковий голос. За усередненням RealClearPolitics, серед можливих кандидатів у президенти від республіканців на 2028 рік Венс має 39% проти 24% у Марко Рубіо. Тож лінія "скажи Путіну приємне" має всі шанси пережити Трампа.

Республіканські сенатори виявилися прямішими. Корнін назвав Путіна холоднокровним убивцею, Тілліс назвав слова Віткоффа ганебними, а Коллінз нагадала, що Путін – агресор у війні проти України.

Але зустріч Трампа, Путіна й Сі на саміті АТЕС у Китаї 18 і 19 листопада готує не Сенат, а Білий дім. А Ушаков розповідає, що Путін і Віткофф обговорили масштабні економічні проєкти.

Санкції знімають тихо

Ліцензія Мінфіну США № 135 до квітня 2027 року відкрила американський ринок для російського дизелю, і перший танкер, за словами Путіна, вийде вже за кілька днів. Указ від 16 жовтня безстроково відмовився від мит за законом Грема. Трамп пояснив, що не хоче "нерозумно відштовхнути Росію від столу переговорів".

Важіль, яким Вашингтон мав тиснути на Москву, тепер у руках Москви. А тиснуть на Київ і Європу: Трамп пише, що Зеленський не хоче завершувати війну, і дорікає йому європейськими грошима.

Тиск на Київ має конкретну адресу: українські удари по російських НПЗ. За даними джерела Axios, Кушнер в Осло говорив про них "дуже прямо". Зеленський ще 19 жовтня запропонував 30 днів без ударів по НПЗ в обмін на 30 днів захисту неба, але не почув жодної готовності допомогти. Москві обіцяють дизельний ринок, Києву пропонують роззброїти єдиний свій економічний аргумент.

Трампа не кидають

Кремль нічого не відкидає і нічого не дає. Пропозиції Києва й Європи, за Ушаковим, містили не так уже й багато корисного. Ушаков каже, що тристоронні переговори можуть відновитися в десятих числах листопада, тобто після виборів у США 3 листопада.

Зустріч на технічному рівні, за словами американського посадовця, прийняли і українці, і росіяни. Путін ще й пропонує Вашингтону допомогу з Іраном. Трампу дають процес без результату і відчуття, що без Москви не обійтися. А поки триває процес, нових санкцій не буде.

Демонтаж держави ніхто не скасовував

Перед зустріччю Пєсков сказав: "Нам потрібен мир, а не перемир'я". Енергетичного перемир'я Москва не прийняла, а вночі після переговорів пояснила це ракетами. Остаточне врегулювання, за Пєсковим, неможливе без когось у Києві, хто готовий узяти на себе відповідальність. Це не про мир. Це про те, чи існуватиме українська держава.

Остання надія і власний дім

Європа платить за наше небо: Норвегія разом із Німеччиною й Канадою замовляє ракети до Patriot. ЄС і Британія лишаються нашою останньою надією, хоч і вони купують зброю в Америці. Прем'єр Норвегії Стере після розмови з Віткоффом говорить про нову зустріч у середині листопада.

Європа має бути там не гостем, а стороною. Тому спиратися доведеться й на себе. Зеленський має стати державним діячем: запропонувати кардинальні кроки, створити уряд національної довіри й спрямувати весь політичний спектр на єдність. Москва чекає розколу в Києві. Відповіддю має бути коаліція.

Прогноз: щойно почнеться нова хвиля війни в Ірані, про Петербург забудуть. Росія отримає передишку, послаблення санкцій і нафтові гроші та набереться сил для нового раунду. Війна продовжиться.

Пекельних санкцій не буде. Будуть пекельні гуманісти.