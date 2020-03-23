Пенсіонерам скасували пільговий проїзд у Львові: ситуація на вулицях міста

У Львові з 23 березня скасували пільговий проїзд у громадському транспорті. Такі заходи запроваджують, аби пенсіонери менше бували у місцях великого скупчення людей.

Львів'яни літнього віку таку новацію сприйняли позитивно, повідомила кореспондентка 24 каналу.

Читайте також Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину

Пенсіонери замість транспорту у разі необхідності обирають ходьбу пішки.

Зараз такий час, що вони (автобуси – 24 канал) ходять пусті майже. І я з тим згоден. Я сиджу на карантині вдома. Вийшов на закупи і йду додому,

– стверджує пенсіонер Юрій.

За словами кореспондентки, в місті дуже поменшало людей, заторів також немає. Якщо люди і з'являються у громадських місцях, то дотримуються дистанції та одягають маски.

Чому це важливоЦе рішення прийняли в першу чергу для захисту пенсіонерів, які в найбільшій групі ризику захворіти і померти від коронавірусу Covid-2019. Смертність для людей від 60 – 3,5%, від 70 – 8%, а для людей старших 80 смертність становить 15%.



Коронавірус Covid-19 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про хворих на коронавірус у Львові

МОЗ напередодні повідомило про другий випадок захворювання на коронавірус у Львові, але в облдержадміністрації наразі не повідомили, хто ця людина і де підхопила вірус. В області продовжують зберігати спокій і тестують тих людей, які звертаються до лікарів з гарячкою, сухим кашлем, задишкою.

Вже є 104 особи з підозрою на коронавірус у нас в області. З них 61 особа шпиталізована в інфекційній лікарні. Всі інші особи в легкому стані і не потребували госпіталізації. Вони розцінені нами як підозра, бо вони повернулися з вогнища, де поширений коронавірус. Зараз вони перебувають вдома на карантині в самоізоляції,

– зазначив в. о. директора департаменту Андрій Васько.

В області зазначають, що здебільшого люди поводяться відповідально: і ті, які нещодавно повернулися з-за кордону, і ті, які мають певні схожі симптоми до коронавірусу, перебувають вдома на самоізоляції та контактують телефоном зі сімейними лікарями.

Дивіться відео про карантин у Львові