А коли водійка побачила, що сталося, то вирішила втекти. Інцидент стався у Суворовському районі 15 жовтня.

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Водійка намагалася відкупитися від жінки, яка випала з трамвая в Одесі

На зупинці громадського транспорту біля дитячого оздоровчого центру "Молода гвардія" в Суворовському районі Одеси трапився незвичайний інцидент.

Водійка трамвая рушила транспорт з місця, але не переконалася при цьому, що всі пасажири зайшли у вагон.

Якраз у цю мить пенсіонерка заходила до салону у задні двері – і, ясна річ, випала, коли трамвай почав їхати.

Та найцікавіше в іншому. За словами очевидців:

Водійка, коли побачила, що сталося, спробувала дати грошей постраждалій, щоб та не здіймала галасу.

Але та відмовилася – і водійка зібралася чкурнути геть, поки не приїхала поліція.

Інші пасажири трамвая правоохоронців та швидку допомогу оперативно викликали. А ще й завадили водійці поїхати разом зі своїм транспортом.

При цьому одному з чоловіків довелося це робити буквально тілом – він став на колії перед трамваєм.

Вагон однак почав рух, тож сміливець навіть застрибнув на зчеплення, закривши лобове скло.

У такому стані ситуацію й застали патрульні.

Зверніть увагу: в КП "Одесміськелектротранс" підтвердили інформацію про інцидент і пообіцяли розібратися, що й до чого. На період розбирання водійку відсторонили від роботи.

Про стан постраждалої, на жаль, інформації немає. А проте в Україні того дня трапилися куди жахливіші аварії: