А коли водійка побачила, що сталося, то вирішила втекти. Інцидент стався у Суворовському районі 15 жовтня.
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Водійка намагалася відкупитися від жінки, яка випала з трамвая в Одесі
На зупинці громадського транспорту біля дитячого оздоровчого центру "Молода гвардія" в Суворовському районі Одеси трапився незвичайний інцидент.
- Водійка трамвая рушила транспорт з місця, але не переконалася при цьому, що всі пасажири зайшли у вагон.
- Якраз у цю мить пенсіонерка заходила до салону у задні двері – і, ясна річ, випала, коли трамвай почав їхати.
Та найцікавіше в іншому. За словами очевидців:
- Водійка, коли побачила, що сталося, спробувала дати грошей постраждалій, щоб та не здіймала галасу.
- Але та відмовилася – і водійка зібралася чкурнути геть, поки не приїхала поліція.
Інші пасажири трамвая правоохоронців та швидку допомогу оперативно викликали. А ще й завадили водійці поїхати разом зі своїм транспортом.
- При цьому одному з чоловіків довелося це робити буквально тілом – він став на колії перед трамваєм.
- Вагон однак почав рух, тож сміливець навіть застрибнув на зчеплення, закривши лобове скло.
У такому стані ситуацію й застали патрульні.
Про стан постраждалої, на жаль, інформації немає. А проте в Україні того дня трапилися куди жахливіші аварії:
- На Вінниччині потяг на смерть збив 15-річну дівчину.
- У Києві п'яний водій вантажівки збив пішоходів.
- А на Закарпатті у зіткненні легковика й евакуатора загинули 4 людей.