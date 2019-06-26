Пенсионный туризм в "ЛНР" – это марафон на выживание

Есть такое понятие – факторы подрыва здоровья. Это и вредные привычки, и особенности работы, и особенности образа жизни. С 2014 года у всех пенсионеров "ЛНР" появился новый фактор подрыва здоровья – поездки за украинской пенсией.

Можно смотреть на это явление как угодно, и даже где-то с завистью – все-таки речь идет о двух пенсиях! Но как не выкручивай – это явление, без всякого сомнения, фактор подрыва здоровья для пожилого человека.

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Можно выбрать гуманный способ поездок – через Россию. Гуманный он тем, что пенсионер едет автобусом практически от дома под самый банк на украинской стороне. В сравнении с очередью на Станицу Луганскую, это лучший из вариантов, правда? Сел в мягкий микроавтобус, подремал часов шесть и полный сил бросился штурмовать очереди.

Но как бы не так! Автобус забирает луганских пенсионеров в 4 утра. То есть подъем за час до отправления. Многие просто не ложатся в эту ночь, волнуясь перед тяжелой дорогой. После автобус собирает всех путников по центральным улицам и выдвигается к границе с Россией. Перед границей все выходят, пересекают КПП пешком – так быстрее. Автобус отправляется назад, а пенсионеров на стороне России ждет уже другой автобус. Если вы переходили границу, то знаете, что этот переход далеко не всегда быстрый и не такой уж короткий. Но все это относительно, если вы молоды и полны сил, но если вы глубокий старик, то даже переход через Изварино покажется вам покорением Эвереста.

Добавьте еще тот факт, что так движутся все пассажиры вашего автобуса. И никто не хочет ждать, потому что впереди еще дорога и очередь в банк – это очень подстегивает. Да и вообще обстановка в автобусе далеко не всегда доброжелательная: люди уставшие и взвинченные, никто не готов ждать, пока самый старый или слабый, наконец, перейдет границу. Все это понимают, поэтому граница – своего рода марафон, когда нужно спешить, и никто не хочет быть последним.

Дальше дорога по России, пеший переход границы с Украиной (+200 грн в паспорт за то, чтобы пограничники не подавали на протокол за незаконное пересечение границы) и уже третий автобус по украинской стороне. В общем, дорога занимает от шести часов и больше – все зависит от очередей, от пересменок на границе, от форс-мажорных обстоятельств...

День песиии у многих начинается в три утра и заканчивается больше чем через сутки, когда пенсионер вернется домой. Если повезет, можно уложиться в один день, а к вечеру занять свою койку за 100 грн в украинском городе, где нужно проходить идентификацию. Койка – это место на диване или кровати в чужом доме. Это место, где можно, вытянувшись, полежать несколько часов до автобуса назад, который забирает всех в 1 ночи.

Дальше такой же путь: 400 грн за дорогу в шесть и более часов. Если для молодого человека такие стрессы – пустяк, то эти полутора суток заметны на каждом старике. И, знаете, как ни странно, несмотря на этот гуманный путь, пенсионеров, кто путешествует через Россию все меньше – это долго, тяжело и… дорого. 1000 грн дорога (400 грн в оба конца + 200 грн за протокол на украинской границе), 100 грн сутки за ночлег, 1500 грн/год за прописку в Украине. Еще надо добавить комиссию волонтеру на украинской стороне за место в очереди под банком и помощь в оформлении пенсии, если это первый визит...

В общем, на такую поездку тратится практически одна минимальная пенсия. Это весомая причина, почему этот вариант чаще всего выбирают те, кто имеет больше минимальной пенсии – шахтеры, получатели военной или научной пенсии. Обычный пенсионер выбирает путь через Станицу Луганскую – пешком – тяжело, долго, но дешевле. Даже в таких переездах есть подклассы пенсионных туристов, путешествующих пешком на Станицу, или элитно – через Россию мягким автобусом.

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