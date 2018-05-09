Пенсійний фонд зробив працюючим пенсіонерам грошовий подарунок

Пенсійний фонд України офіційно перерахував пенсіонерам, що продовжують працювати, грошові виплати. Загальна кількість таких людей становить 2,74 мільйона осіб.

Про це відомство повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що перерахунок здійснювався з 1 квітня 2018 року для пенсіонерів, які мають не менше ніж 24 місяці страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

"За результатами перерахунку, розмір пенсійних виплат зріс у 2 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 74,75 грн. На виплату перерахованих пенсій щомісяця спрямовується 150 мільйонів гривень", – додали у Пенсійному фонді.

До слова, перерахунок здійснюється лише для тих пенсіонерів, які є легально працевлаштованими та за них сплачуються страхові внески.

Крім того, органи Пенсійного фонду України з 1 квітня без звернення особи здійснюють перерахунки пенсій тим, хто на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, мають відповідне право.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, зараз Кабмін вирішує питання підвищення пенсій тим, хто мав стаж, але виплати були копійчаними.