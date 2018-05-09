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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пенсійний фонд зробив працюючим пенсіонерам грошовий подарунок

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Пенсійний фонд перерахував працюючим пенсіонерам грошові виплати
Пенсійний фонд перерахував працюючим пенсіонерам грошові виплати / Соцмережі

Пенсійний фонд України офіційно перерахував пенсіонерам, що продовжують працювати, грошові виплати. Загальна кількість таких людей становить 2,74 мільйона осіб.

Про це відомство повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що перерахунок здійснювався з 1 квітня 2018 року для пенсіонерів, які мають не менше ніж 24 місяці страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

"За результатами перерахунку, розмір пенсійних виплат зріс у 2 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 74,75 грн. На виплату перерахованих пенсій щомісяця спрямовується 150 мільйонів гривень", – додали у Пенсійному фонді.

До слова, перерахунок здійснюється лише для тих пенсіонерів, які є легально працевлаштованими та за них сплачуються страхові внески.

Крім того, органи Пенсійного фонду України з 1 квітня без звернення особи здійснюють перерахунки пенсій тим, хто на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок, мають відповідне право.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, зараз Кабмін вирішує питання підвищення пенсій тим, хто мав стаж, але виплати були копійчаними.

Теги: Новини України Гроші Пенсіонери Пенсійний фонд України
Джерело: 24 Канал
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