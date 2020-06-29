Уряд планує запровадити нову пенсійну реформу, яка зарпацює з 2021 року. ЗМІ запевняють, що у ній зокрема передбачать скасування пільгових пенсій. Мовиться про тих, хто може достроково виходити на пенсії.

Усе через те, що наразі бракує грошей, аби забезпечити всіх українських пенсіонерів гідними пенсіями, повідомляє Finance.ua з посиланням на Пенсійний фонд України.

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За результатами пенсійної реформи в уряді буцімто планують відчутно скоротити кількість пільговиків, що завчасно можуть виходити на пенсію. Через це, як наслідок, зменшиться й загальна кількість пенсіонерів.

Крім того, може припиниться й призначення пенсій за вислугу років. Такі виплати можуть залишитися лише у вузького кола осіб.

Також в Україні планують збільшити тариф єдиного соціального внеску за осіб, які працюють на роботах за списками пільгових категорій професій.