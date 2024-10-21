Про це повідомили у Генеральному штабі, передає 24 Канал.

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Знищення ЗРК "Бук-М3"

Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 мільйонів доларів США,

– вказали у ЗСУ.

Знищення російського ЗРК "Бук-М3" / фото Генштабу ЗСУ

K317M "Бук-M3" – комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Як стверджують росіяни, "Бук-М3" призначений для знищення всіх типів літальних засобів, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей та ураження надводних цілей в умовах інтенсивного вогневого та радіоелектронного впливу.

Дальність ураження цілей становить від 2,5 до 70 кілометрів. Тобто ЗСУ знищили комплекс майже на максимальній відстані для його застосування.

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