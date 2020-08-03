Туристів у Карпатах просять перед походом в гори заповнити онлайн-форму. Таким чином, служби ДСНС зможуть попередити випадки, загрозливі для життя та здоров'я мандрівників.

Рятувальники просять ділитись інформацією про маршрути

Можливість скористатись новою функцією мають туристи, що планують активно відпочити у гірських місцевостях чотирьох областей. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ДСНС у фейсбуці.

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Якщо рятувальники володітимуть попередньою інформацією про маршрути, це значно спростить пошукові або рятувальні роботи у випадку, якщо люди заблукають.

Онлайн-форми можна заповнити щодо походів у таких регіонах:

в Івано-Франківській області;

в Закарпатській області;

в Львівській області;

в Чернівецькій області.

Нещодавно на Говерлі застрягли туристи

Зазначимо, що 25 липня небезпечний інцидент стався на Говерлі. Після сильної зливи на горі застрягли 13 туристів, з них четверо – діти. Вибратись з халепи мандрівникам допомагали рятувальники.