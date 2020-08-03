Туризм під контролем рятувальників: перед походом в гори треба заповнити онлайн-форму
Туристів у Карпатах просять перед походом в гори заповнити онлайн-форму. Таким чином, служби ДСНС зможуть попередити випадки, загрозливі для життя та здоров'я мандрівників.
Рятувальники просять ділитись інформацією про маршрути
Можливість скористатись новою функцією мають туристи, що планують активно відпочити у гірських місцевостях чотирьох областей. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ДСНС у фейсбуці.
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Якщо рятувальники володітимуть попередньою інформацією про маршрути, це значно спростить пошукові або рятувальні роботи у випадку, якщо люди заблукають.
Онлайн-форми можна заповнити щодо походів у таких регіонах:
- в Івано-Франківській області;
- в Закарпатській області;
- в Львівській області;
- в Чернівецькій області.
Нещодавно на Говерлі застрягли туристи
Зазначимо, що 25 липня небезпечний інцидент стався на Говерлі. Після сильної зливи на горі застрягли 13 туристів, з них четверо – діти. Вибратись з халепи мандрівникам допомагали рятувальники.