Передноворічний день в зоні АТО на Донбасі минув без обстрілів

31 грудня в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики не порушували режим тиші та не обстрілювали позиції українських військовослужбовців.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО в Facebook.

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"Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ЗСУ в районі проведення АТО забезпечують виконання всіх заходів з підтримки режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін і строго дотримуються Мінських домовленостей.

Окрім того, штаб АТО наголошує на необхідності забезпечення миру і спокою в зв'язку з новорічними та різдвяними святами і підтверджує прихильність дотриманню сталого припинення вогню.