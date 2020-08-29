Головний опонент очільника США Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байден викупив права на інтернет-домен з гаслом "Збережемо Америку великою". Це гасло Трамп зробив офіційним у своїй нинішній передвиборчій кампанії.

Тепер на сайті KeepAmericaGreat.com розміщується критика Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico.

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На головній сторінці сайту розміщуються докори Трампу та усі його провали на посаді. Не оминули увагою і політику Трампа щодо пандемії коронавірусу.

Зверніть увагу! "Збережемо Америку великою" – це гасло, яке Трамп зробив офіційним у своїй нинішній передвиборчій кампанії. На минулих виборах у нього було гасло "Зробимо Америку знову великою".

Відповідь штабу Трампа

Реакція штабу Дональда Трампа не забарилася.

Ви можете придбати всі доменні імена, які хочете, але Джо Байден ніколи не може придбати вихід зі свого 47-річного провалу на виборних посадах,

– заявив представник кампанії Трампа Хоган Гідлі.

Зауважимо, що раніше команда Трампа витягнула у щось подібне Байдена, придбавши домен todosconbiden.com. Сталося це після того, як Байден оголосив про свою інформаційно-роз'яснювальну програму для латиноамериканців, яка отримала назву "Todos Con Biden".

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