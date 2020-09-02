Політична партія "Голос" однією із перших почала використовувати систему управління виборчою кампанією Elect.Pro на всій території України. Система дозволяє автоматизувати процеси, пов’язані із залученням нових людей до політсили, а також – організувати комунікацію з ними.

У партії пояснюють, що до таких методів вдалися не тільки через карантинні обмеження. Основний мотив – зробити співпрацю виборців з "Голосом" максимально комфортною та ефективною.

"Партія "Голос" є партією молодих професіоналів і започатковує багато новітніх тенденцій не тільки в політиці, але й на рівні партійного адміністрування. Рішення про використання системи Elect.Pro зараз набуло особливого значення, адже місцеві вибори-2020 проходитимуть в умовах ускладнених карантином та пандемією коронавірусу. Тобто, масові заходи заборонені, а дозволи на проведення агітаційних кампаній під питанням", – повідомляють у партії "Голос".

У політсилі пояснюють, що і за звичайних умов система Elect.Pro дає більше можливостей для ефективної взаємодії з командою та виборцями, ніж традиційні штаби та засоби передвиборчої агітації. Наприклад, вона дозволяє економити людський ресурс, бо легко інтегрується з IP-телефонією та email-розсилками, одночасно формуючи із потоку ініціативних громадян найефективнішу команду. Також – співпрацювати з агітаційною мережею за допомогою Telegram-бота. В свою чергу, керівництво партії отримує аналітичні звіти щодо роботи всієї команди наживо.

Крім того, система дає можливість планувати зустрічі та агітаційну діяльність. Можна ефективно відстежувати, де агітаційні пункти працюють краще, а де – гірше. Таким чином можна змінити їх розташування, контролювати наявність там агітаційної продукції, час роботи, відповідальних осіб тощо.

"На відміну від політичних партій старого зразка, для яких спілкування із потенційним виборцем в умовах карантину майже не відбувається, партія "Голос" вже працює інакше. Кожен охочий може заповнити анкету на сайті партії чи за допомогою Facebook-бота та долучитися до команди як прихильник, волонтер, член партії, кандидат в депутати до місцевої ради, експерт, донор, спостерігач, тощо. Потім представник партії опрацює заявку в системі та обов’язково надасть зворотний зв’язок. Тобто, ми даємо реальний фідбек, залучаючи до політсили нових громадян, які мають всі шанси вже за кілька років стати новими депутатами Верховної Ради. Поки влада обіцяє країну у смартфоні – "Голос" уже показує, як має виглядати сучасна виборча кампанія ХХІ сторіччя", – говорить представник партії Богдан Тищенко.