Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Нагадаємо, що ключовою темою обговорень команд буде припинення війни в Україні.

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Чого хоче Саудівська Аравія

За даними видання переговори стосовно війни Росії проти України мають розпочатися в Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді за участі американської та російської делегацій. Державний секретар США Марко Рубіо вже прибув.

У коментарі CNN один з саудівських посадовців розповів, що країна робитиме більше, ніж просто прийматиме гостей, і візьме на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник із національної безпеки країни.

Водночас український чиновник сказав, що представники Києва не будуть присутніми на переговорах, хоча спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорював формат переговорів і буде в Києві цього тижня.

ЗМІ повідомляють, що від США на зустрічі з представниками Москви будуть Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц, а також спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

До слова, на тлі зустрічі американців і росіян президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт європейських лідерів. Також стало відомо, що французький президент провів телефонну розмову із лідером Саудівської Аравії