Росія має на меті продовжувати воювати на фронті та здійснювати обстріли України, що робити в такому обсязі, як би хотіла Москва, заважає одна річ. Про неї 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що через це Україна повинна мати якісні гарантії безпеки.

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Що потрібно Москві від США

Керівник Центру наголосив, що головним в перемовинах зі Сполученими Штатами для Кремля є скасування санкцій проти Росії. Це питання для Москви є критично важливим, тому вона буде на нього тиснути.

Інструмент тиску Росії – "Шахеди", ракети і продовження війни. Це не те, чого прагне Трамп. Він зараз потрапив у пастку і має виклик – зупинити усі постріли. Однак ціна для цього – це саме зняття санкцій,

– наголосив Клочок.

Кремль не буде задоволений зняттям окремих санкцій (наприклад, з конкретних осіб чи юридичних компаній). Росії важливо, щоб вона повністю відновила роботу банківської системи, системи фінансових послуг, а також були збільшені поставки нафти.

Зверніть увагу! Спецпосланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що послаблення антиросійських санкцій відбудеться після угоди про припинення вогню в Україні.

Керівник Центру додав, що на фоні такої позиції США Україні важливо мати гарантії безпеки. Основна з них – сильна українська армія. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Європа повинна посилити підтримку нашої країни, власну оборону. Також Франція розглядає можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції.