Усе через протест росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.
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Що відомо про участь США і Туреччини у переговорах
Росія не хоче бачити на зустрічі не лише представників США, але й Туреччини.
Турецька сторона, ймовірно, обмежитися лише вітальним словом і покине зустріч.
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Зустріч має розпочатися після 12:30.
Серед пріоритетних питань, які хоче обговорити українська делегація з російською, – припинення вогню.