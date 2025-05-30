Насправді Кремль не відмовляється від своїх загарбницьких планів. Таку думку 24 каналу висловив професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов, зауваживши, що мовиться не лише про східні регіони України.

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Які території вимагатиме Путін

За словами професора з міжнародної безпеки, готовність Росії до переговорів лише свідчить про те, що окупанти хочуть створити ілюзію легітимності, щоб продовжувати бойові дії. Ще до початку повномасштабного вторгнення росіяни направили ультиматум НАТО, щоб "запобігти" війні. Тому зараз відповідальність щодо завершення війни лежить не лише на США, а й на всіх країнах, які є членами Альянсу.

Окупанти вже висунули свої умови "для миру" – віддати Росії 4 області України. Мовиться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, які у своїй Конституції вони вже визнали як російські регіони.

Однак цього їм буде мало. Припускаю, що вони будуть вимагати Одесу, Миколаїв, Харків та Дніпро. Вони скажуть, що ці території також мають бути частиною Росії. Вони захочуть все, що є східніше від Дніпра, зокрема Херсон,

– наголосив Єльцов.

Він додав, що ворог справді живе в ілюзіях. Окупанти думають, що якщо вони захоплять ці території, українці там не будуть чинити спротиву. Крім того, росіян абсолютно не хвилюють втрати з їхнього боку.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що цього літа ворог сконцентрується на повторний наступ на Харківську область. Ймовірно, окупанти спробують наступити й на Чернігівщину.