Можливі переговори між Росією та ЄС демонструють правду про війну Україну, – The Guardian

Останнім часом ЗМІ почали говорити про гіпотетичні переговори Європейського Союзу з Росією та можливих посередників віж європейців. Наразі розмови є досить абстрактними, оскільки перемовинии не починаються, а війна в Україні триває.

Європейські політики багато говорили про миротворчі сили, у випадку припинення вогню, проте це й багато інших намірів не втілювались у життя. Про це пише The Guardian.

Що демонструють можливі перемовини?

Жоден з цих сценаріїв не був реалізований. Так само наразі й не існує жодних переговорів з Москвою. Проте існують регулярні російські обстріли України. Оглядачка The Guardian вважає, що навіть якщо порожні розмови переговори з Володимиром Путіним передчасні, вони показують глибшу правду про те, що відбувається у війні.

Вона каже, що українці не мають ілюзій. Після ще однієї складної зими, під час якої Росія намагалась зруйнувати енергетичну інфраструктуру й залишити мільйони людей в мороз без світла й тепла протягом декількох місяців, багато хто побоюється, що Москва цілитиметься в інфраструктуру водопостачання.

Українці запам'ятали, що Трамп безсоромно став на бік Путіна. Вони сприймають як даність, що військова підтримка США, яка зменшилася після повернення Трампа в Овальний кабінет, не повертається, та припускають, що США намагатимуться зняти санкцій проти російської нафти на постійній основі.

У більш широкому сенсі, вони не вірять, що війна скоро закінчиться. Насправді, більшість вірить – як і я – що поки Путін залишиться при владі, це триватиме. Також українці не вважають, що за нинішніх обставин вони зможуть відвоювати значну частину окупованих Росією територій,

– заявила журналістка Наталі Точчі.

Репортерка пише про те, що після звільнення Харківської та Херсонських областей, у війні на виснаження Росія просунулася в темпі равлика. Україна бачить, що равлик рухається повільніше і повільніше, майже зупиняючись і тріщини в російській економіці стають все більш помітними.

Проте це не означає, що Путін зупиниться. Він продовжує вливати більшість грошей у військову машину Росії, зокрема у виробництво ракет та безпілотників, якими знищує мирне населення сусідньої країни.

Чому Україна почуває себе впевненіше?

Впевненість українців у їхній здатності продовжувати чинити опір зростає. Український ВПК має унікальні досягнення, особливо в галузі БпЛА, Чотири роки тому Україна повністю залежала від військової підтримки партнерів, проте сьогодні близько 60% військових можливостей, які використовують українські сили, виготовляють всередині країни.

На українські технології, які допомагають вести сучасну війну, звернули увагу в усьому світі. Кількість європейських оборонних компаній, які прагнуть співпрацювати з українськими колегами, зростає. Візит Володимира Зеленського в Перську затоку в розпал війни в Ірані, продемонстрував, що інтерес до українського оборонного досвіду зростає за межами Європи.

Це повертає нас до розмов європейського посланця. Порожня розмова, яка, проте, розкриває сувору правду. У війні в Україні США більше не мають карт. Трамп здав їх, коли зрадив Київ та решту Європи. Але разом Україна та решта Європи мають важелі впливу. І вони починають це бачити,

– пише Наталі Точчі.

Українці впевнені в тому, що європейські уряди не кинуть їх, особливо після поразки "троянського коня Путіна" Віктора Орбана. The Guardian пишуть, що це не має нічого спільного з довірою до солідарності.

Проте це безпосередньо стосується європейських інтересів та безпеки й підтверджується на практиці. Яскравим прикладом є затвердженням пакета в розмірі 90 мільярдів євро для України протягом двох років, в якому бере участь Європа, але відсутні США.

Що відомо про перемовини між ЄС та Росію?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Путін має власний план щодо гіпотетичних перемовин. Він стверджує, що Росія може намагатися змінити формат міжнародних переговорів щодо війни в Україні, залучивши до них Європу. За словами політика, це відповідає інтересам Кремля, який прагне виграти час і послабити тиск санкцій. Він зазначив, що попередні переговорні процеси фактично не були реальними домовленостями, а радше затягнутими обговореннями, які дозволяли Росії маневрувати.

Путін на переговорах пропонував свою кандидатуру посередника – одіозний проросійський ексканцлер Німеччини Герхард Шредер. Проте європейці та Україна заявили, що проросійський політик не буде представляти Європу.