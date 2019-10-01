Перекрыть Днепр для Украины и "хватит умирать за Донбасс": новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Люди нужны были лишь для того, чтобы сымитировать "народное волеизлияние" весной 2014 года".

1. В российских городах появились надписи против войны с Украиной и аннексии Крыма. В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс". На въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили призыв "Вернем Крым Украине", а на стеле города Псков появилась надпись "Крым не наш".

В россии появились надписи против войны с Украиной и аннексии Крыма. В Санкт-Петербурге на жилом доме написали “Хватит умирать за Донбасс”. На въезде в Тосно Ленинградской обл оставили призыв “Вернем Крым Украине”, а на стеле Пскова - “Крым не наш” https://t.co/E1q457A638 pic.twitter.com/isaybQ1Iot — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 30. září 2019

2. Попы РПЦ и старая макака, приехавшая деньжат срубить на отжатых территориях… Как же оно до изжоги все достало! Культура их… Рашист Илья Резник открыл в оккупированной Ялте детский музыкальный театр "Маленькая страна".

Попы,мальчонка в пилоточке,старая макака,приехавшая деньжат срубить на отжатых территориях

Как же оно до изжоги все достало!

Культура их...

Поэт-песенник Илья Резник открыл в Ялте детский музыкальный театр «Маленькая страна»https://t.co/siGmT52RMM pic.twitter.com/CvrE8bjAGM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1. října 2019

3. Т.н. "премьером" Крыма оккупанты назначили коллаборанта Юрия Гоцанюка. Последние пять лет эту должность занимал Гоблин-Аксенов, которого сейчас назначили "главой" Крыма. Ранее функции "премьера" и "главы" были совмещены.

4. Ватный Леонид Ходос из Севастополя назвал понаехавших "ОККУПАНТАМИ", что возмутило назначенного путиным грабить Севастополь Развожаева, который попросил ватника "не называть приезжих специалистов оккупантами". Ходос всю свою жизнь ненавидел Украину, но когда лицом к лицу столкнулся с россией, которую обожал, начал выть и крайне негативно высказываться о понаехавших, которых неоднократно предлагал "вернуть туда, откуда они приехали".

Очень ватный Леонид Ходос из Севастополя назвал понаехавших ОККУПАНТАМИ,что возмутило назначенного путиным грабить Севастополь Развожаева,который попросил "не называть приезжих оккупантами". Ходос всю свою жизнь ненавидел Украину, но что-то пошло не так> https://t.co/FjHr79gwxR pic.twitter.com/G2jfb5YdeQ — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1. října 2019

5. Трасса смерти собирает урожай. Две легковушки и КАМАЗ столкнулись на трассе "Таврида" возле феодосийского поселка Приморский. Погибли трое.

Трасса смерти собирает урожай

Две легковушки и КАМАЗ столкнулись на трассе «Таврида»под Приморским,Фео

погибли трое pic.twitter.com/EOz1LveZDf — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1. října 2019

6. Оккупанты продолжают обносить забором ЖД вокзал в Евпатории – готовятся к поездам со скрепанутыми понаехавшими.

Пригоди євпаторійського вокзалу, частина 4. Ґратування триває, поки ще без колючки. Вата вже в грудні чекає на потяги з Чекістану, наповнені засудженими до відпочинку в Криму. Буде цікаво. pic.twitter.com/hIEDDPfizD — Крымская Жужелица (@crimea2042) 30. září 2019

7. "Залы знаменитого здания ЖД вокзала Феодосии, в котором снимался легендарный фильм "Спортлото 82", а также фильм "Друзья и годы", обнесли забором!", – трясется местный стекловат-перевертыш Талипов.

"Залы знаменитого здания жд вокзала Феодосии, в котором снимался легендарный фильм "Спортлото 82", а также фильм "Друзья и годы", обнесли забором!"-трясется местный стекловат pic.twitter.com/Wkp3Im4Oh5 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1. října 2019

8. Жители оккупированной Ялты продолжают восторгаться озабориванием. Прям одни экстремисты неблагодарные, не рады россиюшке и ее порядкам. Даже к фотографиям с заборами прифотошопливают полицаев и заключенных:"Именно такие эмоции вызывает этот ГЛУХОЙ забор. Ведь можно было оставить просто эту рабицу Аушвица, так надо было обязательно закрыть вид моря. Предполагаю – чтобы не мешать тюлениться на закрытом пляже. Наверно, так выглядит моральное уродство в чистом виде. ОТВРАТИТЕЛЬНО!"

Комментарии: "Так выглядит русский мир", "Так не должно быть, однозначно, это безобразие", "Надо вышки с пулеметами и второй периметр, иначе картина не полная", "Русский мир. Охрана от местных", "По комментариям понял, что для материковых дол*о**ов (имеет ввиду россиян, которые в комментариях одобрили заборы – прим.) в принципе нет ничего шокирующего. Они привыкли, что везде все закрыто заборами и колючей проволокой, поэтому и непонятки типа "а што такова, везде так". А местные пока еще не адаптировались к русскому миру, но это вопрос времени, не зря же на референдум ходили", "Сплошная ЗОНА", "Хватит сопли распускать. Вон, в Омерике люди деньги платят, чтобы посмотреть на знаменитую тюрьму Алькатрас. А тут любой желающий, в любое время, БЕСПЛАТНО, может побывать в зоне. Где, в каком еще курортном приморском городе можно поиграть в квест "Попади на пляж"? ЦенИте. Для вас стараются. Ночами не спят. Заборы штампуют", "Сверхдержавно и патриотично))) родная гавань, которую мы заслужили))", "А на трассе Севастополя – это вообще ужас какой-то", "У нас вообще колючая проволока в Партените, вход везде по паспорту, куча заборов понаставили, а обещали, наоборот, убрать те, что были. Воры и лгуны", "Колючку еще поверху и электричество. Ох…ли уже совсем слуги, бл.., народа", "Где-то я такое видел… Ах, да, на границе", "Это огороженная зона для жирных папиков с ксивами и толстыми кошельками. Позор", "Мы в сраном гетто", "Россия – страна заборов".

Крым. Жители оккупированной Ялты продолжают восторгаться озабориванием. Прям одни экстремисты неблагодарные, не рады россиюшке и ее порядкам. Даже к фотографиям с заборами прифотошопливают полицаев и заключенных. Последнее фото - автовокзал Ялты в говени pic.twitter.com/m5DUybjxhj — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1. října 2019

9. В группе Яны-Капу (Красноперекопска) аноним предложил "перекрыть (Украине) истоки Днепра".

Последовали такие комментарии: "34 притока Днепра. Вы думаете, если осушить болото в Смоленской области, в русло перестанут попадать остальные притоки? Хватит шакальничать. Отказывались от воды и света громко – так чего ныть теперь? И ладно бы, вели себя нормально. Так рот у многих – помойный в отношении Украины. Хоть попа от дивана не отрывалась все время. Жены, мужья, родственники из Украины. А ведете себя, как стадо безродное. Один хихикнул, остальных понесло. Хихикайте дома перед зеркалом, попивая соленую ржавую воду. Над собой ведь смеетесь", "Легче и безопасней вернуться обратно в Неньку, и будет всем счастье", "Ага, сейчас расия затеет еще одну стройку века, построит плотину у истоков)))".

Крым. В группе Яны-Капу (Красноперекопска) аноним предложил “перекрыть (Украине) истоки Днепра”. Последовали такие комментарии: pic.twitter.com/KNXr5VnVfS — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1. října 2019

10. Период президентства Мешкова в Крыму: февраль 1994 – март 1995. Период первой Чеченской войны: декабрь 1994 – август 1996. Эта срань Мешков чуть не утащил тысячи жизней тогдашних крымских призывников в жерло войны. Вата ничего не помнит, а теперь поет Мешкову, чье тело сегодня привезли в Крым, посмертные дифирамбы.

P.S. На ватном паблике Евпатории опубликовали пост, которым я завершаю сегодняшний выпуск: "Крым превращается, нет, – уже превратился в настоящую военную базу. Только таблички с надписью "Военная база МО рф. Вход воспрещен" не хватает. Чем больше на полуострове становится военных, тем больше ДТП по их вине, отжатых пляжей, прибрежных зон и территорий. Жители Крыма страдают от присутствия военных каждый день. Чего только стоят постоянные учения. Люди боятся, находятся в постоянном стрессе, недовольство высказывают только в Интернете. Люди нужны были лишь для того, чтобы сымитировать "народное волеизлияние" весной 2014 года. А когда цель стала достигнута, они оказались не нужны. Вот поэтому и набивается Крым силовиками, армией, ФСБ, полицией, задача которых – не допустить бунта недовольных. А число их растет с каждым днем". Полностью текст, в котором также вспоминают, как ихтамнеты безнаказанно избивают жителей Крыма и давят их на дорогах, прочтите по ссылке.

Евпатория

паблик ватный

Что то подозреваем.Внезапно

"Крым превращается,нет,-уже превратился, в настоящую военную базу. Только таблички с надписью «Военная база МО РФ.Вход воспрещен»не хватает"

"Люди нужны были лишь для того, чтобы сымитировать «народное волеизлияние» весной 2014" pic.twitter.com/ayMhQDeMfn — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 1. října 2019

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