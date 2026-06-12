Чи можливий перелом у війні за пів року: військовий оглядач сказав, від чого це залежатиме

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що що найближчі шість місяців стануть переломним моментом. Однак тут варто зважати на різні фактори, які можуть змінювати ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зазначивши, що, попри те, що війна триває у нашій країні, політичне коло залучених сторін (з боку і України, і Росії) є значно ширшим. Тому звужувати увагу лише на лінію фронту не варто.

Дивіться також Дві привабливі цілі: експерт з енергетики сказав, як ще більше посилити кризу з паливом в Росії

Від чого залежатиме перелом у війні за 6 місяців?

За словами військового оглядача, саме головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затверджує стратегію дій українських військовослужбовців на певні терміни. Враховуючи ситуацію зараз, складно оцінити, що буде через кілька місяців, оскільки стратегічний задум вищого командування України невідомий.

На кінцевий результат подій, які будуть через пів року, можуть вплинути багато чинників, які навіть на такому рівні важко прорахувати.

Наприклад, це загальна мобілізація в Росії, підтримка Росії китайською стороною у промислових масштабах. Також це поява в України у 3 – 5 разів більше дронів, ніж зараз, ракет, нових зразків озброєнь, збільшення авіації. Це змінить лінію фронту і прискорить процеси,

– наголосив він.

Крім того, Росія може почати гібридну операцію в Європі. Також варто звернути увагу на те, що Сполучені Штати знову розпочали активні атаки на Іран. Ці всі моменти і будуть впливати на ситуацію, яка буде у майбутньому, а також на вибудовування стратегії ведення бойових дій.

Водночас Тимочко підкреслив, що за останній період країна-агресорка не змогла продемонструвати кількісний та якісний ріст. А потенціал українською армії навпаки зростає, і окупанти не можуть зупинити цей процес.

Деградація російського військово-політичного керівництва відчувається всюди. Про це чітко говорять і російські воєнкори. Спроби перехопити ініціативу у формуванні порядку денного від інформаційних кампаній до військових операцій не за Росією. Вони просто реагують на наші дії. Ми можемо використовувати слабкі сторони противника на свою користь,

– сказав військовий оглядач.

Він також додав, що в майбутньому співпраця України з європейськими партнерами буде лише розвиватись. Якщо раніше російські дешеві дрони, які залітали в країни ЄС, викликали страх, то зараз наші партнери намагаються їх збивати за допомогою дорогих засобів озброєння. водночас згодом наша країна може поділитись своїм досвідом і забезпечити для Європи дешевші варіанти протидії таким атакам.

Тимочко про перелом у війні: дивіться відео

Нагадаймо, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна намагається використати проміжок до наступної зими, щоб знайти спосіб сісти за стіл переговорів. Він наголосив, що з кожним місяцем росіяни втрачатимуть дедалі більше людей, тому і втратять ініціативу на фронті.

Тим часом у DeepState зазначили, що ЗСУ поступово збільшують контроль над логістичними шляхами противника на півдні окупованих територій. У моніторинговому проєкті припускають, що така стратегія може переламати хід бойових дій.