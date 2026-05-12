В ISW розповіли, для чого росіяни використовували "перемир'я"

В дати 9 – 11 травня оголошувалося перемирʼя. Проте протягом цього часу російські окупанти використали паузу для прихованого перекидання військ і не тільки.

Про перебіг бойових дій 11 травня пише ISW.

Як ISW оцінює "перемир'я" 9-11 травня?

Російська сторона звинувачувала Україну в порушенні режиму припинення вогню. Хоча насправді саме вона й атакувала українську сторону за допомогою артилерійських, повітряних та безпілотних ударів та обмежених наземних операцій.

За даними NASA за 11 травня, бойові дії продовжували зменшуватися в останній день "припинення вогню", але не закінчувались. Український центр протидії дезінформації повідомив, що російські війська не завдали далекобійних ударів у ніч з 10 по 11 травня.

Зверніть увагу! Офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу розповів, що в їхній зоні відповідальності ситуація суттєво не змінилася. На Покровському напрямку, де тримає свою ділянку бригада "Рубіж", жодної реальної паузи це "перемир'я" не дало. Військовий заявив, що в підрозділі й не чекали, що російські заяви щось змінять, бо на практиці ворог і далі тиснув на позиції Сил оборони України й діяв у звичному для себе режимі.



Інтенсивність обстрілів зменшилась, проте вони не припинились / фото ISW.

Як Росія використала "перемир'я" 9-11 травня?

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, заявив, що Москва використала так званий режим припинення вогню для перегрупування військ. Росіяни виводили свої резерви, накопичували особовий склад та продовжували завдавати ударів артилерією та дронами.

Військовий повідомив, що росіяни стали завдавати більше ударів безпілотниками "Молнія" під час припинення вогню, ніж до нього. Він припускає, що російська армія навмисно накопичила ці БпЛА перед припиненням вогню.

Аналітики ISW приходять до висновку, що взаємні звинувачення у порушенні перемир'я, відсутність повного припинення ударів протягом останнього дня припинення вогню яскраво демонструє той факт, що припинення бойових дій без механізмів його контролю та надійного моніторингу навряд чи відбудуться.

Як пройшло перемир'я 9-11 травня?

Росія в односторонньому порядку оголосила про "перемир'я" під час параду 9 травня, обіцяючи припинити бойові дії на фронті. Російське міноборони погрожувало масованим ракетним ударом по Києву, якщо Україна порушить його.