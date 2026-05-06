Чи буде перемир'я на 9 травня: що кажуть у Зеленського

В Україні поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого припинення вогню на 8 – 9 травня, попри заяви, які ширяться у медіа. В Офісі Президента наголошують: ключовим принципом залишається "дзеркальна відповідь" на дії Росії.

Це означає, що подальший розвиток подій залежатиме від ситуації на фронті найближчими днями. Про це у коментарі для 24 Каналу повідомив радник керівника Офісу Президента Дмитро Литвин.

Що кажуть у владі про перемирʼя на 9 травня?

Напередодні низка медіа повідомила, що Україна нібито не планує дотримуватися припинення вогню, запропонованого Росією на 8 – 9 травня. Зокрема, писали, що Київ "не бачить сенсу" у перемир’ї, присвяченому параду в Москві.

За словами співрозмовника журналістів у владі, така позиція пояснюється тим, що Росія вже проігнорувала попередні ініціативи щодо припинення вогню. Цей коментар з’явився на тлі заяв президента Володимира Зеленського про численні порушення режиму тиші – за його словами, йшлося про понад 1800 випадків лише за кілька годин.

Водночас Дмитро Литвин пояснив, що принцип дій України залишається незмінним.

Україна діятиме дзеркально: якщо сьогодні відбуваються атаки з боку Росії – буде відповідь. Якщо удари продовжаться завтра – відповідні дії також будуть. До 9 травня ще є час,

– зазначив він.

Попередні спроби домовитися про припинення вогню вже неодноразово зривалися. Українська сторона раніше наголошувала, що без реального дотримання домовленостей з боку Росії будь-які "символічні" перемир’я не мають сенсу.

Крім того, у владі підкреслювали: Україна неодноразово пропонувала реальні кроки до припинення вогню, однак вони не були підтримані Росією.

Яку заяву щодо параду зробив Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переміщення російських систем протиповітряної оборони до Москви відкриває нові можливості для дій України.

За його словами, останніми тижнями Росія активно перекидає ППО з регіонів, формуючи додаткові оборонні кільця навколо столиці. Це, як наголосив глава держави, свідчить про те, що Кремль більше переймається безпекою параду, ніж захистом інших територій.

Зеленський підкреслив, що такі дії водночас послаблюють оборону інших регіонів Росії. Саме це, за його словами, створює додаткові можливості для українських "далекобійних санкцій" і визначення нових пріоритетних цілей. Розвідка також зафіксувала, що Росія не демонструє готовності до припинення вогню.

Крім військових аспектів, Україна отримала дані про економічні плани окупантів. Йдеться про підготовку до видобутку корисних копалин на щонайменше 18 родовищах на тимчасово окупованих територіях. Серед ресурсів: титан, літій, графіт та інші стратегічні матеріали. Також Росія планує продовжити вивезення українського зерна, що є частиною системного економічного тиску.

Зеленський наголосив, що ці дії повторюють сценарій, який раніше застосовувався на Донбасі. Окремо президент звернув увагу на економічні проблеми Росії. За його словами, втрати від санкцій зростають, що особливо б’є по бюджетах регіонів. У підсумку, як зазначив глава держави, значна частина російських регіонів фактично наближається до банкрутства.