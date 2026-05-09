Росіяни лізли в усі боки, – Трегубов розповів про рекордну активність ворога перед перемир'ям

У весняно-літній період з настанням зелені ворог має змогу бути більш непомітним, маскуватися в "зеленці", пробувати просочитися. Однак, якщо аналізувати ситуацію протягом цих двох місяців весни, ефективність ворожих військ на фронті навпаки впала.

Про це констатував у розмові з 24 Каналом речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, додавши, що погода у квітні була такою, що обмежувала можливості дронів.

Перед 9 травня окупанти посилили інтенсивність атак

Через несприятливі погодні умови минулого місяця, як зазначив речник Угруповання об'єднаних сил, літати безпілотниками типу "Крило" і коптерами було вкрай складно. Так не мало б бути, якби погода була стабільною і по-весняному теплою.

Однак оскільки там були шторми й зливи, навіть мокрий сніг, то використання БпЛА було мало ефективним. Це допомагало росіянам проводити інфільтраційні дії. Зараз є зелень і погода ясна, є можливість наситити небо засобами ураження і розвідки,

– озвучив Трегубов.

Зі слів речника Угруповання об'єднаних сил, весняна кампанія наразі в розпалі. Якщо аналізувати ситуацію до оголошення перемир'я (Україна та Росія погодились на режим тиші 9 – 11 травня), то фіксувались рекордні показники інтенсивності ворога на полі бою.

Це 44 атакувальні дії з боку росіян в зоні нашої відповідальності за добу. Це багато. Зазвичай 15 – 20. Росіяни активно лізли в усі боки: і на Куп'янськ, і на Лиман, і на близькому прикордонні Харківщини,

– розповів Трегубов.

Чи атакували на фронті ворожі війська 9 травня?

Раніше Віктор Трегубов проаналізував те, чи дотримується російська армія перемир'я, яке Трамп запропонував передбачити Україні та Росії протягом трьох днів, починаючи з 9 травня. Хоча Кремль його оголошував з 8 числа, а Київ висловлював пропозицію впровадити з 6-го. Зі слів речника Угруповання об'єднаних сил, станом на 5 ранку 9 травня противник атакувальних дій в зоні відповідальності вказаного формування не здійснював.

Трегубов підкреслив, що ймовірно Росія все-таки хвилювалась за свій парад. Він додав, що обидві сторони на фронті зацікавлені скористатися тимчасовим припиненням вогню, аби покращити свою логістику, здійснити ротацію. Він пояснив, що нині логістика стала справжнім пеклом і через активну роботу БпЛА проводити її на певних ділянках вкрай складно.