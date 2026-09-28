Україна не чекає перемир'я в Чорному морі, бо Москва відкидає всі пропозиції, – Висоцький

Україна не очікує домовленостей про припинення вогню в Чорному морі найближчими місяцями. Росія відхилила всі пропозиції партнерів Києва, а ситуація залишається критичною.

Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, пише Bloomberg.

Чого чекати в Чорному морі?

За його словами, країни, які сприяють переговорам, повідомили українській стороні, що Москва досі не погодилася на запропоновані варіанти припинення вогню.

На жаль, важко уявити собі якісь можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Ми повинні бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як і зараз,

– сказав міністр.

Він також зазначив, що українські партнери вже випробували різні дипломатичні підходи, однак результату вони поки не дали.

На тлі цього Росія та Україна продовжують зазнавати атак по портовій та іншій інфраструктурі в Чорноморському регіоні. Це створює додаткові труднощі для експорту української аграрної продукції.

Україна збільшила обсяги експорту через альтернативні маршрути, які дозволяють обходити частину ризиків у Чорному морі. Наразі такими шляхами проходить близько 45% необхідного обсягу поставок.

Водночас український аналіз показує, що ці маршрути здатні забезпечити максимум близько 50% експорту аграрної продукції. Через це існує ризик, що протягом поточного маркетингового року Україна не зможе експортувати близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції.

Раніше Туреччина заявляла про спроби відновити зерновий коридор через Чорне море. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також повідомляв про позитивну реакцію Володимира Зеленського на зусилля щодо відновлення такого маршруту.