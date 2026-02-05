У мережі писали про нібито підготовку "повного перемир'я": у ЦПД відповіли, чи правда це

Мережею ширились повідомлення про нібито підготовку Україною та Росією до "повного перемир'я". Вони виявились вирваними з контексту та неправдивими.

Такі твердження з'явилися після переговорів в Абу-Дабі. Про це заявив Центр протидії дезінформації.

Який фейк з'явився після перемовин?

Як повідомили в ЦПД, після раундів перемовин делегацій України, США та Росії деякі Телеграм-канали поширили фейкові повідомлення. Як приклад наводять допис з текстом, що Україна та Росія нібито готуються оголосити "повне перемир'я".

Ба більше, у своїх публікаціях канали посилалися на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Однак у ЦПД наголосили, що така інформація не відповідає змісту офіційного комюніке і вирвана з контексту.

У заяві не міститься жодної інформації про намір оголосити повне перемир'я,

– спростували в ЦПД.

Про що насправді заявив Умєров?