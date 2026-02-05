У мережі писали про нібито підготовку "повного перемир'я": у ЦПД відповіли, чи правда це
- Центр протидії дезінформації спростував фейкові повідомлення про нібито підготовку Україною та Росією "повного перемир'я".
- Такі повідомлення поширювались після перемовин делегацій в Абу-Дабі та не відповідають офіційним заявам.
Мережею ширились повідомлення про нібито підготовку Україною та Росією до "повного перемир'я". Вони виявились вирваними з контексту та неправдивими.
Такі твердження з'явилися після переговорів в Абу-Дабі. Про це заявив Центр протидії дезінформації.
Який фейк з'явився після перемовин?
Як повідомили в ЦПД, після раундів перемовин делегацій України, США та Росії деякі Телеграм-канали поширили фейкові повідомлення. Як приклад наводять допис з текстом, що Україна та Росія нібито готуються оголосити "повне перемир'я".
Ба більше, у своїх публікаціях канали посилалися на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Однак у ЦПД наголосили, що така інформація не відповідає змісту офіційного комюніке і вирвана з контексту.
У заяві не міститься жодної інформації про намір оголосити повне перемир'я,
– спростували в ЦПД.
Про що насправді заявив Умєров?
- Як додали в ЦПД, у комюніке Умєрова йдеться, що цими днями делегації "обговорювали решту невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир'я та моніторингу припинення воєнних дій".
- Загалом секретар РНБО та спецпредставник США Стів Віткофф назвали перемовини "конструктивними".
- Зокрема, делегації домовилися про обмін полоненими та про проведення нової зустрічі найближчими тижнями.