Затримано переправника до Угорщини / ДПСУ

На Закарпатті правоохоронці викрили місцевого жителя, який організовував незаконний перетин державного кордону з Угорщиною. За свої послуги чоловік вимагав 7 тисяч доларів. Його затримали під час отримання грошей.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Adv популярні відео Як чоловік збирався переправляти людей через кордон? Оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції встановили, що житель Закарпаття пропонував охочим незаконно виїхати до Угорщини в обхід пунктів пропуску. За 7 тисяч доларів він обіцяв показати маршрут через річку та надати гумовий човен і рятувальний жилет. Таким чином чоловік планував допомогти клієнту потрапити на територію сусідньої країни. Затриманий переправник закордон / Фото ДПСУ Вилучені кошти / Фото ДПСУ Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі обумовленої суми грошей. Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі тривають слідчі дії. Як вже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно на Закарпатті правоохоронці накрили іншого організатора нелегального трансферу, який за 5000 доларів обіцяв провести туриста до Румунії. Тоді зловмисник розробив легенду про відпочинок у горах, але також був затриманий у момент передачі готівки.

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