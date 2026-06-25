Скільки коштує перереєстрація авто в Україні у 2026 році: перелік і розмір платежів

Переоформлення авто передбачає не лише подання документів, а й оплату обов’язкових послуг. Тому багатьох водіїв цікавить, скільки коштує перереєстрація транспортного засобу у 2026 році та з яких платежів складається ця сума.

У Міністерстві внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснили 24 Каналу, що входить до вартості перереєстрації автомобіля та скільки доведеться заплатити під час оформлення транспортного засобу.

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Які правила діють для перереєстрації авто?

У МВС пояснили, що порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів визначений постановою Кабміну №1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів".

Саме цей документ встановлює процедуру оформлення авто, перелік необхідних документів та правила проведення реєстраційних дій у сервісних центрах МВС.

Скільки коштує перереєстрація автомобіля у 2026 році?

Вартість перереєстрації транспортного засобу залежить від категорії транспортного засобу та необхідності видачі номерних знаків. Орієнтовна вартість послуги у 2026 році для транспортних засобів усіх категорій із видачею свідоцтва про реєстрацію та номерного знака становить 1306 гривень:

350 гривень – адміністративна послуга;

606 грн – бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

350 грн – номерний знак.

Для інших категорій транспортних засобів вартість становить:

мототранспорт – 1109 гривень;

причепи – 1095 гривень;

мопеди – 1049 гривень.

Також окремо можуть сплачуватися банківські послуги залежно від способу здійснення платежу.

Що варто знати?

Розмір платежу за перереєстрацію авто може відрізнятися залежно від конкретної послуги. Наприклад, якщо власник хоче перенести свій номерний знак на інший автомобіль, вартість оформлення буде іншою.

Також, за даними відомства, під час першої державної реєстрації легкового автомобіля потрібно сплатити збір до Пенсійного фонду. Його розмір безпосередньо залежить від вартості транспортного засобу.

Зауважимо, у Міністерстві внутрішніх справ радять перед візитом до сервісних центрів заздалегідь перевірити актуальні тарифи та підготувати необхідні документи, щоб уникнути зайвих затримок під час оформлення.

Зверніть увагу! Докладніше про реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів читайте на сайті ГСЦ МВС: Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів.