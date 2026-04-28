Перереєстрація авто: як це можна зробити, якщо власник перебуває на фронті чи за кордоном
- Транспортний засіб можна перереєструвати онлайн через застосунок Дія, потрібно мати зареєстровані документи та ID-картку.
- Інший спосіб перереєстрації – оформлення довіреності на представника, що може бути оформлено за кордоном або в Україні.
В умовах війни власники транспортних засобів частіше стикаються з ситуацією, коли не можуть особисто бути присутніми під час оформлення перереєстрації. У таких випадках процедура все ж можлива – однак має свої нюанси та потребує належно оформлених документів.
Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, як можна перереєструвати транспортний засіб без особистої присутності та які документи для цього потрібні.
Як можна перереєструвати авто за допомогою застосунку Дія?
У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що перереєструвати транспортний засіб можна без особистої присутності продавця та покупця в сервісному центрі МВС. Для цього є два зручні варіанти.
Перший – продаж транспортного засобу онлайн через застосунок Дія. Послуга доступна для фізичних осіб, скористатися нею продавець може один раз на рік.
У продавця в Дії мають бути такі документи:
- ID-картка (або закордонний паспорт/посвідка на проживання) із зареєстрованим місцем проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію авто.
Транспортний засіб перевіряють в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів. Якщо обмежень немає, договір купівлі-продажу надходить до сервісного центру МВС, де виготовляють свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на імʼя нового власника та присвоюють номерний знак (якщо обрано новий із серією DI),
– пояснили у МВС.
Там також зауважили, що покупець може самостійно обрати формат свідоцтва про реєстрацію – у вигляді пластикового документа або ж цифрового.
"Готовий пакет документів та/ або новий номерний знак (у разі замовлення пластика та номеру із серією DI) передається до ДП "Інфотех", яке організовує доставлення Укрпоштою", – зазначили у міністерстві.
Зверніть увагу! Якщо ви обрали новий номерний знак із серією DI – користуватися авто можна після його отримання, якщо залишили наявний закріплений – одразу після відображення свідоцтва в Дії.
Як ще можна оформити процедуру?
Іншим варіантом перереєстрації автомобіля – оформити довіреність на уповноваженого представника. Якщо власник за кордоном, документ можна оформити в іноземного нотаріуса або в консульстві України.
Якщо довіреність оформлена за кордоном в іноземного нотаріуса, вона підлягає апостилюванню (для країн-учасниць Гаазької конвенції), а на території України – перекладу українською мовою з подальшим нотаріальним засвідченням. У разі оформлення довіреності в консульській установі України за кордоном апостиль і переклад не потрібні,
– пояснили у МВС.
У міністерстві зазначили, що уповноважений представник із довіреністю звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу від імені власника та одразу перереєстровує авто вже на покупця.
"Якщо продавець перебуває в Україні (зокрема на службі) і не може особисто звернутися до сервісного центру МВС, довіреність оформлюється у нотаріуса – без апостиля та перекладу", – розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Зауважте! Уповноважений представник, на якого оформлено довіреність, не може зареєструвати транспортний засіб на себе, оскільки діє від імені власника.
Щоб укласти договір купівлі-продажу, в сервісному центрі МВС мають бути присутні дві сторони – продавець і покупець (або їхні представники). Тому у МВС рекомендують завчасно оформлювати довіреність щонайменше на двох осіб, аби укладення угоди стало можливим.
