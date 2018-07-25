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Перевірка громадського транспорту в Харкові: перші підсумки

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В Україні продовжують перевіряти громадський транспорт. І перші результати шокують – водії масово їздять без ліцензій і нехтують відпочинком. Третій день транспорт перевіряють і на Харківщині. Там виявили вже 40 порушників, а це кожний третій випадок.

У Харкові є ділянки, через які прямують міжміські та міжнародні автобуси. Водії такого транспорту говорять, що до таких перевірок звикли, вважають їх нормою. Вони намагаються слідкувати за справністю автобусів і за наявністю всіх документів, бо штрафи в ЄС у кілька разів більші.

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"Мене за один день перевірили 5 разів. Це треба контролювати, але хоча б раз на рік. А то буває таке, що кожен тижня", – сказав водій Володимир Мусенко.

Щодня у Харкові працюють три наряди з патрульними і працівниками Укртрансбезпеки. За перші 3 доби перевірили близько 150 машин. Вони констатують, що майже третина – порушники. Найбільше порушень - відсутність дозвільних документів. А ще водії не використовують листки режиму праці та відпочинку, так звані водійські "шайби". 

Ми на даний час не можемо встановити, чи водій надміру працював, чи зробив відпочинок, як цього потребує законодавство,
– розповів спеціаліст відділу держконтролю Укртрансбезпеки Харківщини Роман Фролов.

Найбільшим виявленим порушенням стала відсутність ліцензії на перевезення пасажирів. Патрульні констатують, що більшість українських нелегальних перевізників користуються прогалиною в законі. І легкові, за документами, машини використовують для пасажирських перевезень.

Кожне порушення обертається штрафом для фірми-перевізника. Якщо воно буде грубим, водія знімуть з маршруту, і далі їх повезе вже інший керманич. За півроку в області сталося вже 18 аварій з автобусами. 

Нагадаємо, 21 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.
З 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова Поліція Транспорт
Джерело: 24 канал
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