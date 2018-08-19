Перевірка кіосків вуличної їжі в Україні: шокуючі результати

Після масових отруєнь шаурмою, у столиці знесли 20 кіосків, бо вони всі працювали з порушеннями санітарних норм. Загалом Держпродспоживслужба перевірила з шість десятків київських мафів. Рейди по ятках із вуличною їжею провели і в інших містах.

У Харкові у деяких закладах відсутнє місце для мийки та дезінфекції виробничого обладнання, брудний посуд. У курортній Одесі є навіть мафи без документів.

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Щоправда, відвідувачів дозвільні документи кіосків мало цікавлять. Їм головне, аби шаурма не здорожчала.

Найбільше порушень у кіосках через відсутність куточка споживача та книги скарг. Це часто виявлять експерти під час рейдів. Та навіть наявність дозволів не спонукає кухарів дотримувати елементарних санітарних норм – мити руки перед приготуванням їжі та правильно зберігати інгридієнти фаст-фуду.

У шаурмі практично всі інгредієнти несуть загрозу. Починаючи від м'яса, його якості, безпеки й умов його обробки. Овочі нормально не миють,

– сказав головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Віктор Мілєв.

Більше того, у таких кіосках нехтують й трудовими нормами. Вони беруть на роботу нелегалів, а ті ж у свою чергу знають, що уникнуть відповідальності, тому і не дотримуються стандартів приготування вуличної їжі.