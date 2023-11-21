Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко припустив у розмові з 24 Каналом, що за акціями перевізників в Польщі, а зараз і в Словаччині, може стояти Росія. Наступними ж до акцій протесту можуть приєднатися перевізники Угорщини.

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Удар промосковських сил

Політолог нагадав, що в акціях протестів в Польщі, окрім бізнес-інтересів їхніх перевізників, був помітним й політичний слід, а саме зацікавленість євроскептичної партії "Конфедерація".

У Словаччині напередодні було проведено попереджувальний страйк, а 21 листопада розпочалось блокування пунктів пропуску з Україною.

Далі анонсуються протести в країні, влада якої відома своєю проросійською політикою, – в Угорщині.

"Через всі ці події українська економіка сьогодні відчуває удар промосковських сил. Це продовження концептуальної теми з перекриттям українських портів та експорту вітчизняної продукції на світові ринки. Те саме відбувається й на наших західних кордонах", – впевнений політолог.

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За чиї гроші влаштовуються акції

Україні сьогодні потрібно робити все, щоб розширювати прикордонні пункти. Відповідна угода на 21 мільярдів євро 21 листопада була ратифікована. Раніше Україна підписала її з Євросоюзом.

Довідка. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі "Механізм "Сполучення Європи". Ця угода дозволить Україні долучитись до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Бюджет програми до 2027 року становить майже 21 млрд євро.

Українська влада окрім проведення сьогодні перемовного процесу, має закликати Польщу до активніших дій. Сьогодні польська поліція не звільняє рух на пунктах пропуску з Україною, а фактично допомагає протестувальникам.

Водночас Євросоюз підписав з Україною "транспортний безвіз", який пролонгований на два роки для того, щоб під час війни Україна мала змогу підтримувати власну економіку. Сьогодні всі дії, які спрямовані на блокування "транспортного безвізу", вважає політолог, працюють виключно на Москву.

"Про це потрібного відверто говорити нашим польським, словацьким і напевно угорським партнерам. Якщо не буде протидії цим акціям, тоді виникає питання, за чиї гроші вони влаштовуються? Очевидно, що за гроші Кремля", – наголосив Ігор Чаленко.

Довідка. У березні 2023 року ЄС та Україна ухвалили продовження до 30 червня 2024 року угоди щодо лібералізації вантажних перевезень – так званий "транспортний безвіз". Завдяки угоді для перевізників з України скасовується обов'язкове отримання дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в країни Євросоюзу.

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