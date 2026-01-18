"Це неприпустимо": переяславську лікарню виключили з переліку критичної інфраструктури

У Переяславській громаді станом на 17 січня зберігається складна ситуація з електро–, водо– та теплопостачанням. Особливе занепокоєння викликає рішення про виключення багатопрофільної лікарні з переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Переяслава Вячеслав Саулка.

Яка ситуація у Переяславській громаді?

На Переяславщині продовжують подавати воду за графіками. За словами очільника громади, через тривалі відключення електроенергії водопостачання й надалі здійснюється за графіком: з 6:00 до 8:00, з 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.

Вячеслав Саулко розповів, що забір питної води проводиться з 26 артезіанських свердловин, в експлуатації перебувають дев’ять водонапірних башт і чотири насосні станції. А загальна протяжність каналізаційної мережі міста – 29,1 кілометра.

Усі ці об’єкти розташовані в різних частинах громади, на значній відстані один від одного. За нинішніх умов забезпечити безперебійну роботу генераторів украй складно,

– зазначив Саулко та подякував працівникам водогону за роботу в надзвичайно складних умовах.

Зазначається, що кожного дня для генераторів котелень переяславської тепломережі потрібно до 2 тонн палива. У тепломережі, за словами посадовця, всі котельні забезпечені генераторами, які працюють понад 20 годин на добу. Водночас, як пояснив міський голова, через технічні обмеження обладнання потребує короткого перепочинку.

Окремо міський голова зупинився на ситуації з лікарнею. За його словами, Переяславську БЛІЛ, що обслуговує п’ять громад, разом із водогоном та тепломережею виключили з переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Він заявив:"Це – неприпустимо. Зі свого боку органи місцевого самоврядування робитимуть усе можливе, аби відновити безперебійне електропостачання для людей, які проходять лікування та потребують постійної медичної підтримки".

Наприкінці звернення Вячеслав Саулко закликав жителів громади до єдності та взаємної підтримки та подякував Силам оборони України, рятувальникам, енергетикам і медикам, які щоденно забезпечують життєдіяльність громади в умовах війни.

Яка ситуація зі світлом в Україні?