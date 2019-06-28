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      Період літніх відпусток: які неймовірні місця варто відвідати в Україні

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      У період відпусток замість заморських курортів українці все частіше відпочивають на Батьківщині. Якщо ще кілька років тому їхали до Чорного та Азовського морів, нині відкривають для себе Західну Україну. Аби задовольнити уподобання туристів, на Укрзалізниці запустили кілька десятків додаткових потягів.

      Українські заробітчани повертаються у відпустку на батьківщину. Хлопця, який повернувся з далекого Катару, відстань не лякає. Каже, що на чужині заробляє гроші, а відпочиватиме вдома.

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      "Побачивши вже багато країн світу, я можу сказати, що ми на рівні. А з такими цінами, як у нас, це взагалі безпрограшний варіант", – заявив українець з Катару.

      Українець з Катару
      Хлопець, який повернувся з Катару

      На період відпусток "Укрзалізниця" запустила 39 пар додаткових поїздів, адже влітку пасажиропотік зростає у рази.

      Якщо звичайний день ми відправляємо 130-150 тисяч пасажирів щодоби, то зараз 250-260 буває у пікові дні,
      – пояснив директор профільного департаменту "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

      На залізниці кажуть, що за останні п’ять років уподобання українців змінилися: якщо раніше їздили відпочивати на Південь країни, то нині все частіше обирають Захід. Аби до України їхали іноземці, "Укрзалізниця" запустила кілька потягів з Угорщини та Польщі.

      Більшість туристів традиційно обирають Львів. Українці різного віку зізнаються, що тільки-но почали пізнавати Батьківщину.

      Що розповіли українці:

      1. "В Україні ще досить багато місць, яких ми не бачили".
      2. "Були в Карпатах і в Закарпатті. І ось приїхали до Львова".
      3. "Обов’язково повернуся до Ворохти. Ще мені дуже подобається у Донецькій області Святогірськ".
      4. "Мені подобається Львів".

      Анна Ніколаєва – директорка туристичного бюро радить усім тим, кому до вподоби походи в гори, сплави річками, термальні джерела та замки – Західну Україну. А ще рекомендує відкривати для себе менш запрошувані туристами Слобожанщину та Полісся.

      Цього сезону хіт продажів "Тунель кохання", а також тури пов'язані з цвітінням сакури на Закарпатті, а зараз цвітіння лаванди. Ми знайшли лавандове поле під Києвом, – директорка турбюро Seainside.club Анна Ніколаєва.

      Цвітіння сакури в Ужгороді
      Цвітіння сакури в Ужгороді

      Знає чимало місць для літнього відпочинку і режисер волонтерського проекту "Ukrainer" Микола Носок. "В Україні є найбільше гніздування пеліканів у світі! Поблизу Дунаю, там де Тузлівські лимани, там є ще маяк Шигони", – режисер проекту "Ukraїner" Микола Носок.

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      Микола розповів, що за три роки разом з командою побували у 16 етнічних регіонах України і зняли понад 200 роликів. І перш ніж відкривати для себе нові країни, радить українцям спершу вивчити Батьківщину.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Подорожі Відпочинок Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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