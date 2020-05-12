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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Перше місце не за горами: як Путін сприяє погіршенню ситуації з COVID-19 в Росії

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Володимир Путін
Володимир Путін / РосЗМІ

У Росії за останню добу підтвердили 10 899 нових випадків COVID-19. Загалом станом на 12 травня коронавірусом в країні інфікувались 232 243 людей.

Вчера, когда Путин объявил об окончании нерабочих дней Россия была на 4-м месте в мире по числу заболевших, обогнав Германию и Италию.

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Сегодня – в первый рабочий день – Россия вышла на 3-е место мире (232,2 тыс.), обогнав Великобританию.

На 2-м месте в мире (после США) также по числу новых заболевших (10,9 тыс.).

 

Динамика количества больных на коронавирус в России (графика 1), США (2), Испании (3), Великобритании (4) и Италии (5)​

При этом в США и Великобритании показатели заболеваемости в день уже с конца марта вышли на плато и немного снижаются. В Испании и Италии – уже месяц как быстро падают. А в России они с мая вышли на новый пик – 10-11 тыс./день и не падают.

Вице-премьер Голикова объявила, что критериям выхода на первый этап снятия ограничений удовлетворяют 11 российских регионов из 85. Сами регионы она не назвала. Мы посчитали для России в целом первый из критериев перехода к первому этапу и получили коэффициент 1,04. Для перехода он должен быть меньше 1.

Не подходит страна для перехода даже к первому этапу снятия ограничений. А их и не сняли. Наоборот, ужесточили. Но при этом почему-то отменили нерабочие дни.

Автор: СерпомПо
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини політики Робота Володимир Путін Новини Росії Публікації
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