В Україні запрацював перший повністю інтерактивний музей науки. Головним завдання, яке перед собою ставили організатори, було показати дітям те, чого немає в школах.

Школярі поділилися враженнями і сказали, що музей нагадує їм "Експериментаніум", але більш вдосконалений. Детальніше – у сюжеті 24 каналу.

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Основне наповнення музею

Музей розділений на 7 зон, які відповідають за різні науки. В одній можна дослідити оптичні ілюзії, в іншій – пісочницю, яка моделює кліматичні зміни. Далі можна запустити блискавку та навіть "побачити" свій голос.

Однак найбільша увага прикута до зони біології, де можна дізнатися, як виглядає організм людини. Здебільшого їй надає перевагу молодь, діти молодшого віку – у захваті від велосипеда з квадратними колесами – таких у світі лише 4.



Найбільша увага прикута до зони біології / Скриншот з відео

Проте найбільший інтерактивний експонат музею – скляна стеля площею 400 квадратних метрів, робота якої залежить від відвідувачів. Наприклад, стеля змінюватиме колір залежно від відповідей на тематичні тести.



Скляна стеля площею 400 квадратних метрів / Скриншот з відео

Освітні програми

Водночас основним наповненням Музею науки організатори вважають не експонати, а безліч освітніх програм для відвідувачів різного віку: від турів для вчителів та захопливих наукових шоу до відкритих лекцій та навчальних програм для родин.



Організатори розповіли про освітні програми для відвідувачів / Скриншот з відео

Виникнення ідеї

За словами директора закладу, в музей привезли експонати з США, Канади, Великої Британії, Швеції та Польщі.

Від виникнення ідеї до відкриття музею минуло приблизно 7 років. Держава виділила 50 мільйонів гривень. Роботу над вивченням та формуванням концепції розпочали 3 роки тому,

– розповів директор Малої академії наук України Оксен Лісовий.



Директор МАН Оксен Лісовий / Скриншот з відео

Де розташований музей

Музей науки розмістили в павільйоні на ВДНГ. Для груп школярів вхід коштує 50 гривень з одного, а ціна стандартного квитка як для дорослих, так і для дітей – 100 гривень. Безкоштовно пускатимуть людей з інвалідністю, а також сиріт, чиї батьки загинули під час військових дій на сході України. Важливо, що наразі на території музею діють карантинні правила: експонати дезінфікують та вхід – лише в масках.



Музей науки розмістили в павільйоні на ВДНГ / Скриншот з відео