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      Перший день без метро: Київ стоїть у заторах – карта

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      Київ стоїть у заторах / Фото ілюстративне / 24 каналу

      З вечора 17 березня у Київі не працює метро, відтак усе пасажирське навантаження лягло на маршрутки, тролейбуси, трамваї і приватні авто. Очікувано, але Київ вранці скували затори.

      Найбільш проблематично добратися з правого берега. Про це свідчать онлайн-дані з сервісу Google.maps.

      Дізнайтеся Як пересуватися у Києві, якщо закрили метро: перелік тролейбусів, маршруток і трамваїв

      У напрямку закритої нині червоної гілки метро, наразі суцільні затори. Стоять ряди авто на мості Патона, Броварському проспекті і Дарницькому мості.


      Напрям уздовж червоної гілки у заторах / скриншот з google.maps


      Де пролягає чкрвона гілка метро / Зображення metro.kiev.ua

      На розв'язці Набережне шоссе – бульвар Дружби народів і міст Патона також велике скупчення авто. Схожа ситуація і на проспекті Бажана вздовж зеленої гілки: авто стоять від Позняків до в’їзду на Південний міст.

      Дивіться карту заторів вздовж зеленої гілки метро у Києві

      Обмеження транспорту у Києві: коротко

      • З 23:00 у Києві не працює метро. Щонайменше, воно буде закритим до 3 квітня.
      • За постановою Кабміну, у міські маршрутки тролейбуси мають пускати не більше 10 людей. У трамваї – не більше 20.
      • У КМДА постановили, що людей без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт.
      • Контролювати дотримання цих карантинних обмежень мають спецгрупи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України КМДА Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Києва Затори
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