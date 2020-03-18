Перший день без метро: Київ стоїть у заторах – карта
З вечора 17 березня у Київі не працює метро, відтак усе пасажирське навантаження лягло на маршрутки, тролейбуси, трамваї і приватні авто. Очікувано, але Київ вранці скували затори.
Найбільш проблематично добратися з правого берега. Про це свідчать онлайн-дані з сервісу Google.maps.
Дізнайтеся Як пересуватися у Києві, якщо закрили метро: перелік тролейбусів, маршруток і трамваїв
У напрямку закритої нині червоної гілки метро, наразі суцільні затори. Стоять ряди авто на мості Патона, Броварському проспекті і Дарницькому мості.
Напрям уздовж червоної гілки у заторах / скриншот з google.maps
Де пролягає чкрвона гілка метро / Зображення metro.kiev.ua
На розв'язці Набережне шоссе – бульвар Дружби народів і міст Патона також велике скупчення авто. Схожа ситуація і на проспекті Бажана вздовж зеленої гілки: авто стоять від Позняків до в’їзду на Південний міст.
Дивіться карту заторів вздовж зеленої гілки метро у Києві
Обмеження транспорту у Києві: коротко
- З 23:00 у Києві не працює метро. Щонайменше, воно буде закритим до 3 квітня.
- За постановою Кабміну, у міські маршрутки тролейбуси мають пускати не більше 10 людей. У трамваї – не більше 20.
- У КМДА постановили, що людей без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт.
- Контролювати дотримання цих карантинних обмежень мають спецгрупи з поліцейських і працівників Держпродспоживслужби.
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