Перший день без метро: Київ стоїть у заторах – карта

З вечора 17 березня у Київі не працює метро, відтак усе пасажирське навантаження лягло на маршрутки, тролейбуси, трамваї і приватні авто. Очікувано, але Київ вранці скували затори.

Найбільш проблематично добратися з правого берега. Про це свідчать онлайн-дані з сервісу Google.maps.

Дізнайтеся Як пересуватися у Києві, якщо закрили метро: перелік тролейбусів, маршруток і трамваїв

У напрямку закритої нині червоної гілки метро, наразі суцільні затори. Стоять ряди авто на мості Патона, Броварському проспекті і Дарницькому мості.



Напрям уздовж червоної гілки у заторах / скриншот з google.maps



Де пролягає чкрвона гілка метро / Зображення metro.kiev.ua

На розв'язці Набережне шоссе – бульвар Дружби народів і міст Патона також велике скупчення авто. Схожа ситуація і на проспекті Бажана вздовж зеленої гілки: авто стоять від Позняків до в’їзду на Південний міст.

Дивіться карту заторів вздовж зеленої гілки метро у Києві

Обмеження транспорту у Києві: коротко