19:08
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Артем Овдієнко

      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up

      1898
      Від грудня лоукост Sky-Up з Жулян регулярно літатиме у чотирьох напрямках
      Від грудня лоукост Sky-Up з Жулян регулярно літатиме у чотирьох напрямках / avianity.ru

      Українська лоукост-авіакомпанія, що зветься Sky-Up, розпочала продаж квитків на регулярні рейси. Вже від грудня можна із Жулян дешево дістатися в Грузію, Словаччину, Болгарію та Барселону.

      Мені особливо цікавий останній напрямок, давно вже мрію побачити Саграду Фамілія Антоніо Гауді, утім, досі жодного разу не був в Барселоні. Не був, адже квитки туди коштували просто неймовірних грошей. Як мені пояснювали, квитки дорогі, бо попит чималий – в Іспанії багато наших заробітчан та емігрантів, а рейсів туди мало – тож яку б високу ціну монополіст-перевізник не ставив, ті квитки все одно розкуповували.

      Читайте також:  Український лоукостер розпочав продаж квитків: відомі ціни

      Але тепер, коли з'явилася альтернатива у вигляді лоукосту Sky-Up, квитки Київ – Барселона – Київ можна придбати за сотню доларів. Не халява звісно, але до того взагалі це було в рази дорожче. Також мене тішить, що вітчизняний лоукост літає з Жулян, бо діставатися Борисполя зараз надзвичайно незручно – можна на таксі, можна на автобусі від залізничного вокзалу, втім це в обох випадках будуть чималі додаткові витрати.

      Також важко спрогнозувати час в дорозі – зазвичай в тому напрямку на дорогах Києва чималі затори, тож виїжджати у Бориспіль доводиться дуже заздалегідь, щоби встигнути на рейс, це банально незручно.

      Правда, вже незабаром "Укрзалізниця" обіцяє запустити в Бориспіль маленьку електричку, що зветься рейковий автобус, начебто вже завершують колії будувати. Але на тлі останніх скандалів із міською електричкою в Києві, яка курсує переповнена та із запізненням, та того факту, що "Укрзалізниця" вже років 5 неспроможна відремонтувати ескалатор на головному вокзалі країни, – я й від того проекту з рейковим автобусом очікую певних негативних сюрпризів.

      Тому й кажу, що з аеропорту в Жулянах – зветься він імені Сікорського, до речі, все ніяк не звикну – так от, до нього діставатися банально зручніше й дешевше, бо він в межах Києва.

      Тож від грудня лоукост Sky-Up з Жулян регулярно літатиме у чотирьох напрямках, має для цього флот із двох Боїнгів-737. Незабаром з'явитися ще один – тож, можливо, тоді додадуть іще якийсь напрямок. Відомо також, що Sky-Up замовив 5 новеньких Боїнгів, але отримає їх авіакомпанія не раніше 2023 року, адже в Боїнга замовлення розписані далеко наперед.

      Як би там не було, а реальна конкуренція на ринку авіаперевезень в Україні нарешті з'явилася, що й призводить до здешевлення цін на квитки. Тож зубожілі українці, які на вихідних не можуть знайти, де припаркувати своє авто під "забитими" вщент торговельно-розважальними центрами, таки можуть злітати на уїк-енд і за кордон.

      Читайте також: Український лоукостер отримав дозвіл літати в Європу

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Подорожі Публікації Новини Києва SkyUp
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 24 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук