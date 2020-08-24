Персона нон ґрата: Австрія вислала російського дипломата через шпіонаж
В Австрії вперше прийняли рішення оголосити персоною нон грата російського дипломата. Його зобов'язали до 1 вересня виїхати з Австрії. Про причину такого рішення – читайте далі.
Причина оголошення російського дипломата персоною нон ґрата
Як повідомили в австрійському виданні Kronen Zeitung, дипломата запідозрили у шпигунстві. Там зазначили, що він діяв не один. Разом з ним співпрацював з громадянином Австрії. разом вони працювали в економічній сфері і шпигували для Росії.
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Ба більше, як виявили слідчі, цей австрієць назвав росіянина своїм куратором. Попри це, сам російський дипломат відмовився давати свідчення – заявив, що у нього є дипломатичний імунітет.