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      Первая "стодневка" Зеленского: какие можно сделать выводы

      Грані правди 218 Читать новость на русском

      Ближайшие пять лет определят не только биографию Владимира Зеленского. Скорее, эти годы определят наше отношение к каденции Петра Порошенко.

      Новому президенту доверяют 70% украинских граждан. По этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но, если быть точным, эти цифры – они не про действующего главу государства. Они про веру украинских избирателей в результат своего голосования.

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      Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу был обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой "стодневки" – она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй "стодневки". Которая только началась.

      Лишь тогда мы сможем оценить законотворчество нового парламента. Приоритеты президентской команды. Кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Избиратели нового президента получат основания для выводов. Поводы для оптимизма и причины для разочарований. А пока что 70% доверия – это история про "ожидание счастья" и "веру в собственные надежды".

      Володимир Зеленський
      Владмир Зеленский

      Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно, вдобавок, напишет политическую биографию Петра Порошенко.

      Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. Для многих наших сограждан последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Справедливости ради нужно сказать, что и надежды были очень разными. Кто-то ждал окончания войны. Кто-то – бытового благополучия. Кто-то – победы над коррупцией и новых правил игры. Тех, кто почувствовал себя по итогу обманутыми, к финалу каденции Петра Порошенко набралось 80%.

      Петр Порошенко
      Петр Порошенко

      У экс-президента были как достижения, так и провалы. Судя по социологии, большинство украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше. Список претензий будет явно долгим, и нам остается лишь спорить о том, что стало тому причиной. Личная позиция первого лица или коньюнктура обстоятельств.

      Любая попытка подбить "гамбургский счет" последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди – существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление.

      Ясность появится со временем. Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. Если суды перестанут быть источником коррупции – то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же состоится – то последние пять лет закрепятся в сознании как период упущенных возможностей.

      И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное "мы предупреждали". Подтвердит их право заявлять о том, что политика – не место для аматоров.

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      Сегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм – всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени ему предстоит проверка на прочность – и лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки. Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом как никто.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Відеоблоги Грані правди Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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