12:01
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Підсумки дна
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Песики і туалети: Чим хизуються українські чиновники

Підсумки дна 13:00, 1 березня 839 Читать новость на русском

І сьогодні я вам покажу зраду у суцільно позитивних речах. Наприклад, у теплих дитячих шкільних туалетах. Або поверненні додому викраденого цуцика. Тому що є речі, якими хвалитись не потрібно.

Наприклад, не потрібно хвалитись ремонтом у шкільному туалеті. Серйозно. Навіть якщо цей туалет – у сільській школі. Навіть коли ще у сотнях сільських шкіл туалети це такі жахливі сараї у дворі. Жахатись цим сараям потрібно, а хвалитись тим, що в одній школі змогли відремонтувати нормальний туалет у приміщенні – не можна.

Читайте також: Розподіл бюджету по-Гройсманськи: 500 гривень українцям, мільйони – раднику Порошенка

Це приблизно така ж дикість, як вважати досягненням навичку мити руки після цього туалету. Але ні, в нас національний спорт вихваляння дріб’язковими досягненнями. То в усіх стрічках новин пливе баржа з кавунами, то чиновники перерізають стрічку на відремонтованому туалеті. Це не фігура мови. Це реальність – ось.

Стрічка, курва. Група чиновників перерізають стрічку кольорів державного прапору на урочистому відкритті відремонтованого шкільного туалету у селі Медвеже Вушко. Це Вінницька область. Це велике село неподалік власне Вінниці. Це Вінницький район.

Я цитую повідомлення на сайті райадміністрації: "8 лютого відбулось відкриття внутрішньої вбиральні у середній загальноосвітній школі. На відкритті були присутні голова районної державної адміністрації, голова районної ради, сільський голова, начальник відділу освіти, директор школи, депутат районної ради і педколектив".

Вони перерізали стрічку! Вони прикрашали кульками. Вони все одно встановили там не унітази, а отакі дірки в підлозі. Та Маск ракету запускав з меншим пафосом, ніж відкрили цей туалет. Ну рілі, так, відкрити теплий туалет з нормальним ремонтом в школі – це добре. Але це ще й нормально. Це не привід збиратись усією адміністрацією.

Тому що виникає адекватне ж питання – невже більших досягнень у Вінницькому районі не трапилось? Тоді в мене для тебе погані новини, моя мала батьківщина. В принципі святкувати можна будь що, але те, що ти святкуєш, визначає твій рівень. І інколи краще свято тримати в собі. Не все можна показувати дітям.

Давайте відверто, немає сенсу глузувати над тим, що голова райадміністрації вважає, що без перерізання стрічки в пісуарах вода не потече. Він здоровий дядько. Але ну ж на це дивляться діти. Що їм показав педагогічний колектив, який зібрався на цьому урочистому заході? Діти, ми живемо в такому лайні, що прокласти туалет в школу це велике щастя. Це свято. Ви маєте подякувати, що ми спромоглись і здобули.

Це точно той рівень досягнень які варто було закладати в малечу? Хей, якщо все що вони бачили до цього це холодний нужник у дворі вони і так оцінили покращення. А всім присутнім нешкільного віку має бути просто тихо соромно за те, що нужника позбулись у 2018 році. Але якщо хизування туалетом це дурість дрібного провінційного чиновника, то наступна історія була по всіх телеканалах. БАНТІК ЗНАЙШОВСЯ.

Якщо ви так само як і я оминули цю драматичну історію, то: у хлопця на ім’я Михайло з подвір’я два місяці тому вкрали цуценя німецької вівчарки на ім’я Бантік. Я віддаю належне наполегливості хлопця. Він купу сил доклав до пошуку. Об’яви, бігборди, пропозиції 50, а потім і 100 тисяч гривень за повернення собаки.

Читайте також: Втрачена реальність і знахабнілість українських політиків: Сейшели, золоті злитки і чорна ікра

Відеозвернення, які набрали мільйони переглядів. Які потрапили до національних новин. Пошук Бантіка перетворився на розкручену медійну історію. І це в наш час повірте – непросто зробити. Михайло – крутий.

Але я всю цю історію пропустив і тому як на мене можу більш-менш врівноважено оцінити її фінал. А її фінал це пост на фейсбуці голови карного розшуку Національної поліції. Де він пише як до нього звернувся його хороший знайомий, попросив допомогти хлопцю, а він попросив працівників Департаменту карного розшуку і ті знайшли у напруженому графіку час і буквально за два дні карний розшук знайшов цуцика.

Щасливі фотки власника цуцика додаються. В теленовинах суцільний мед і патока. Вибачте, що попсую свято. Я звісно радий за Михайла. І за Бантіка. І я навіть можу уявити, що комусь в Нацполіції здалось, що вони для всіх будуть виглядати як американські пожежні, які знімають кицьку з дерева.

Але мммм мені щось підказує, що знімати кошенят з дерева пожежним можна лише в той момент, коли нічого не горить. Мені важко милуватись двома днями, витраченими карним розшуком на пошук цуцика, тому що є нерозкриті вбивства і незнайдені діти. Можливо метод пошуку за два дні можна якось використати і на їхню користь. ЧИ за них просто нема кому попросити.

І я б ще зрозумів, якби Бантіка знайшов. Ну не знаю, слідчий поліції у неділю у вільний від роботи час, тому що його розчулила історія. Але ж ні. Голові карного розшуку подзвонив знайомий і попросив за знайомого. А він не пішов шукати цуцика, а віддав наказ підлеглим зайнятись непрофільною справою.

І більше того. Почав цим публічно хвалитись. І це задає ще нижчий стандарт, ніж стрічка голови Вінницького району.

Теги: світ тварин Поліція Вінниця Підсумки дна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
3230
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1837
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2227
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1539
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1350
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук