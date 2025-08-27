У річницю дня народження Івана Франка, 27 серпня, помер його правнук Петро Галущак. Померлий усе життя плекав пам'ять про видатного українського поета, прозаїка, перекладача.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на депутата Ігоря Зінкевича та історика Богдана Лазорака.

Що відомо про Петра Галущака?

Петро Галущак був сином Іванни Франко і Мирослава Галущака.

Останні роки він важко хворів.

У Бозі, після тяжкої хвороби, в ніч на 27 серпня о 4:00 год упокоївся великий шанувальник спадщини Нагуєвич, батько шістьох синів і головний надихатель українців із гаслом "І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!",

– написав Богдан Лазорак.

Так, попри хворобу правнук Каменяра до останнього опікувався музеєм-садибою Франків в Нагуєвичах.

Окрім того, у квітні 2021 року у Домі Франка у Львові відновили сад, де Петру Галущаку вдалося висадити кілька фруктових дерев.

Дуже приємно тут бувати, бо в тому саді я бував з раннього дитинства. То звідки я себе пам'ятаю, з віку 5-ти років, я сюди заходив. В першу чергу з бабцею дуже часто. Могло бути таке, що і два рази на тиждень. Порічки, смородина – це у нас з покоління в покоління передається. Ми вміємо робити вина окремі і порічкові, і суміші, і наливки,

– казав він тоді Суспільному.

Про час та чину похорону Петра Галущака буде повідомлено згодом.