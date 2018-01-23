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Петро Порошенко увійшов до 10 найбагатших спікерів у Давосі: цікавий рейтинг

06:47, сьогодні 316 Читать новость на русском

Незабаром стартує Всесвітній економічний форум в Давосі. Серед спікерів – Петро Олексійович Порошенко. І нашого гаранта вже внесли в провідний рейтинг дійства, але не за красномовністю. А за банківським рахунком.

Президент України посів 9 місце у рейтингу найзаможніших спікерів Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Статки Петра Порошенка оцінили в 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Щоправда, не відомо чи підрахунки велись до відпочинку гаранта на Мальдівах чи вже після. Адже можливість поніжитися на сонечку очільнику держави влетіла в копієчку.

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На три мільярди більше і відповідно на 6 місці у рейтингу ще один президент, але цього разу США. Статки Дональда Трампа сягнули 4,9 мільярда доларів.

Очолює ж рейтинг Білл Гейтс. Статки засновника Microsoft становлять понад 70 млрд доларів. На другій сходинці опинився власник порталу Aliexpress. У кишенях Джека Ма 47,2 мільярда доларів.

Білл Гейтс
Перше місце у рейтингу спікерів на форумі посів Білл Гейтс

Не менше вразила і загальна сума доходів усіх спікерів Давосу-2018. Сумарний достаток учасників складає 414,3 мільярда доларів.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини України Новини політики гроші Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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