Тварини синоптики – це не міф, а реальність. Адже саме з їхньої поведінки в давні часи люди визначали, які капризи природи їх очікують найближчим часом. Хто ж з тварин здатний на таке і як вони передбачають погоду – далі у матеріалі!

Читайте також "Кокаїнові бегемоти" Ескобара вже дістали жителів Колумбії: дійшло навіть до суду

5 тварин, які можуть передбачити погоду

Як тінь сурка передбачає зиму

2 лютого багато американців звертають свою увагу на бабаків, щоб за давньою традицією передбачити погоду на найближчі тижні. Найвідоміший з цих гризунів, бабак Панксатоні Філ з Пенсильванії, як відомо, володіє здатністю передбачати, чи продовжить зима свою владу, чи прийде весна раніше.

Згідно з традицією, якщо Філ вилазить зі своєї нори і бачить свою тінь, це означає, що зима триватиме ще 6 тижнів. І навпаки, якщо день похмурий і тіні не видно, це означає, що весна прийде раніше.



Бабак може передбачити погоду / Фото Unsplash

Ця щорічна подія сягає корінням європейського свята, під час якого священники роздавали свічки, а погода в цей день, як вважалося, давала підказки про прихід весни. Німецькі іммігранти привезли цей звичай до Сполучених Штатів, адаптувавши його до бабаків як провісників сезонних змін.

Хоча статистичні дані свідчать про те, що бабаки мають низький відсоток успіху в точному прогнозуванні погоди, традиція святкування Дня бабака продовжує приносити радість і відчуття надії на теплі дні серед зимової холоднечі.

Корови і дощова погода

Фермери вже давно спостерігають цікаве явище: корови часто демонструють помітні зміни в поведінці перед дощем. Коли збираються грозові хмари, ці тварини можуть ставати неспокійними і шукати притулку, залягаючи на пасовищах, щоб, здавалося, уникнути багнистих умов. Однак експерти попереджають, що така поведінка не є надійним показником наближення дощу.

Дослідження показують, що корови більш схильні до тривалого стояння в спекотну погоду, щоб охолодитися. Отже, хоча поведінка корів може дати певне уявлення про погодні умови, не слід покладатися лише на неї для точних прогнозів.

Якщо жаби голосно квакають

Гучне квакання жаб може вказувати на наближення дощу, що потенційно робить їх більш надійними провісниками погоди, ніж традиційні джерела. Фахівці відзначають, що збільшення жаб'ячого квакання часто відбувається перед дощем, оскільки ці істоти готуються до спарювання та відкладання ікри у водоймах.



Жаби теж можуть бути синоптиками / Фото Unsplash

Отже, наступного разу, коли ви почуєте голосне квакання жаб, можливо, буде розумніше взяти з собою парасольку – замість того, щоб відкидати їхні крики як звичайний фоновий шум.

Змії відчувають наближення землетрусів

Давня легенда припускає, що змії можуть відігравати певну роль у прогнозуванні землетрусів. У ній розповідається, що в 373 році до н.е. змії та інші тварини покинули свої місця проживання за кілька днів до руйнівного землетрусу, що стався в місті Геліоу в Греції. У зв'язку з цим виникає питання: чи мають змії здатність відчувати землетруси, що наближаються?

Цікаво Вперше за 50 років: в Японії відкрили приголомшливий новий вид – у цього хижака 5 рук

Спостереження показали, що змії проявляють підвищену активність перед землетрусами, і це явище помічали люди протягом століть. Однак наукові докази, що підтверджують це твердження, залишаються обмеженими. Дослідники встановили, що змії, поряд з іншими тваринами, мають підвищену чутливість до коливань ґрунту, що дозволяє їм виявляти початок землетрусів на кілька секунд раніше, ніж люди. З усім тим здатність змій передбачати сейсмічні події за кілька днів до них ще не підтверджена.

Вівці і прогноз погоди

Вівці мають тенденцію збиратися в купки перед початком дощу або снігу. Експерти припускають, що така поведінка може бути інстинктивним намаганням зберегти тепло за допомогою вовняного покриву, або ж практичною адаптацією для випасу. Однак, наукове підтвердження цього явища поки що залишається невловним.

Водночас в Ісландії місцеві фермери-вівчарі запропонували загадкову теорію щодо погодних умов, яка базується на поведінці їхньої худоби. Вони припускають, що збільшення сечовиділення овець може вказувати на наближення дощу.



Вівці теж можуть передбачати дощ / Фото Unsplash

Крім того, вони помітили, що колір овечої сечі може слугувати прогнозом погоди:

жовта сеча асоціюється з ясною, сонячною погодою,

сіра сеча вважається ознакою дощу, що наближається.

Такий нетрадиційний підхід підкреслює глибокий зв'язок між сільським господарством і спостереженнями за навколишнім середовищем у регіоні.

Як щодо свійських улюбленців – чи можуть передбачати погоду?

Домашні улюбленці здатні дарувати своїм господарям не лише любов та підтримку у важкі хвилини, або викликати посмішку, а й передбачати прогноз погоди. Завдяки їх поведінці можна зрозуміти, буде за вікном холодно чи спекотно.

Кішки

Це можна назвати прихованим "талантом" кішок, адже про їхні здібності у прогнозуванні погоди мало хто знає. Однак варто тільки дізнатися про подробиці і придивитися до сигналів, як ви одразу переконаєтеся, що це правда:

Потепління . Коли за вікном очікується потепління, кішки можуть потягуватись і створювати своїм тілом своєрідну дугу. Також різке поліпшення погоди настає, коли сонна тварина грайливо лягає півколом. Їхнє бажання посидіти в прохолодному місці також однозначно говорить про наближення тепла.

. Коли за вікном очікується потепління, кішки можуть потягуватись і створювати своїм тілом своєрідну дугу. Також різке поліпшення погоди настає, коли сонна тварина грайливо лягає півколом. Їхнє бажання посидіти в прохолодному місці також однозначно говорить про наближення тепла. Похолодання . Коли холод уже "на порозі", кішка намагається знайти максимально тепле місце у будинку – батареї, камін тощо. Також тварина може згортатися клубком і прикривати носа з хвостом, щоб зігрітися.

. Коли холод уже "на порозі", кішка намагається знайти максимально тепле місце у будинку – батареї, камін тощо. Також тварина може згортатися клубком і прикривати носа з хвостом, щоб зігрітися. Дощ. Напередодні дощу в улюбленця загострюється спрага, тому його частіше можна зустріти біля миски з водою. Також кішка активно вилизуватиме свій хвіст, вуха. І найвірніший знак – це коли вона починає часто чхати.



Коти - найкращі синоптики / Фото Unsplash

Собаки

Власники собак вкрай рідко пов'язують дивацтва в поведінці улюбленців з природними явищами. Якщо ж уважно поспостерігати за чотириногими друзями, то можна помітити якийсь взаємозв'язок між їх поведінкою і змінами в погоді.