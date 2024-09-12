Це рішення є частиною постійних зусиль, спрямованих на управління екологічним впливом цього виду, який викликає занепокоєння для місцевої дикої природи та екосистем. Як мовиться, заходи повинні включати "контрольоване полювання та стерилізацію".

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Бегемоти Пабло Ескобара набридли колумбійцям

Адміністративний суд міста Кундінамарка зобов'язав Міністерство охорони навколишнього середовища Колумбії здійснити заходи, спрямовані на викорінення певних видів тварин у тримісячний термін.

Бегемоти не є рідними для Колумбії, вони опинилися там у 1980-х роках, коли сумно відомий колумбійський наркобарон Пабло Ескобар вирішив витратити частину своїх "кокаїнових" грошей на створення зоопарку у своєму маєтку, де мешкали різноманітні екзотичні тварини, зокрема чотири бегемоти,

– йдеться у повідомленні.

Суд підкреслив, що заходи повинні включати як контрольоване полювання, так і стерилізацію.

Як бегемоти з'явилися в Колумбії?

Після ліквідації Ескобара в 1993 році маєток націоналізувала влада Колумбії, а більшість мешканців звіринця розселили по зоопарках країни. Ось тільки гіпопотамів, прозваних "кокаїновими бегемотами", адже вони були куплені саме на гроші від продажу цього наркотику, не чіпали, тому що зловити і переселити 3-тонних тварин було непросто.

В результаті ті розбрелися по околицях покинутого маєтку і незабаром досить швидко розплодилися, адже для цього у них були ідеальні природні умови – відмінний клімат і ніяких природних ворогів, що загрожують їхньому життю.

Натомість вони процвітали – і зараз їх приблизно 170. Якщо залишити їх напризволяще, до 2039 року їхня популяція може досягти 1 418 осіб. За словами суддів, це становить загрозу для "екологічної рівноваги" території,

– зауважують експерти.

Попереджають, що бегемоти не мають природного хижака в Колумбії і є потенційною проблемою для біорізноманіття, оскільки їхні фекалії змінюють склад річок і можуть вплинути на середовище проживання ламантинів і капібар. Торік в місцевості їх оголосили токсичним інвазивним видом.

Крім того, бегемоти, як відомо, агресивні. У результаті колумбійська влада робить спроби впоратися з інвазивними тваринами.