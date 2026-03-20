The Spruce Pets объяснили, чем особенные черепахи и какие из них лучше всего подойдут для вашего дома.

Что известно о черепахах?

Они тихие и спокойные, но не слишком контактные, при этом некоторые виды могут даже пережить своего владельца.

Кстати, как отмечают в ISPCA, именно долговечность является одной из определяющих черт для панцирных. Многие виды черепах живут десятилетиями, а некоторые – более ста лет.

Их панцирь на самом деле выполняет не только защитную функцию: он служит своеобразным маркером идентификации, как отпечатки пальцев у людей. Каждый вид черепах имеет собственный рисунок и окраску, что делает их яркими и оригинальными любимцами.

Специалисты рассказали, что в домашних условиях черепах не стоит часто брать на руки, поскольку это может вызвать стресс или агрессию. Более того, они не требуют постоянного внимания, поэтому подходят как новичкам, так и занятым людям.

Существует большое разнообразие черепах, и каждый вид имеет свои особенности – от размера и характера до требований по пространству, освещения и питания. Некоторые виды панцирных вырастают до внушительных размеров и, соответственно, нуждаются в больших аквариумах или вольерах, другие же остаются компактными и лучше подходят для ограниченного пространства.

Важно также учитывать, что большинству черепах нужны ультрафиолетовое освещение, стабильная температура и чистая вода или правильно обустроенное сухопутное пространство.



Какую черепаху завести дома?

Красноухая черепаха

Среди популярных вариантов для домашнего содержания – красноухая черепаха, которая является довольно активной и распространенной. Самцы этой породы считаются одними из самых простых в уходе. Обычно их содержат в помещении, но при надлежащих условиях они могут жить и в открытых водоемах.

Представители этого вида вырастают до немалых размеров, поэтому нуждаются в большом аквариуме с местами для выгребания, УФ-освещением и качественной фильтрацией воды. Они достаточно неряшливы, поэтому уход может быть более затратным. В то же время это выносливые животные, которые при должном содержании могут жить более 50 лет, хотя контакт с ними лучше ограничивать, чтобы не вызвать стресс.

Африканская бокошья черепаха

Она привлекает необычной внешностью, однако требует тщательного ухода за качеством воды и сбалансированного рациона. Эти небольшие водные рептилии не зря получили свое название, ведь не могут полностью втянуть длинную шею в панцирь. Их строение отличается от большинства других водяных черепах.

Восточная коробчатая черепаха

На самом деле эти панцирные хорошо адаптируются к жизни как в помещении, так и на улице, но нуждаются во влажной среде. Зато сухая и холодная среда может вызвать заболевания дыхательных путей. Эти черепахи обычно пугливые, но не агрессивные, поэтому при деликатном подходе могут привыкать к человеку. Вырастают до 13 – 18 сантиметров и живут 40 – 50 лет, а в природе – даже до 100.

Расписная черепаха

Отличается яркой окраской, хотя довольно пугливая. На самом деле они не очень большие, однако представителям этого вида нужны просторный аквариум или уличный вольер, качественная фильтрация воды и лампы для обогрева.

Они часто едят в воде, поэтому важно подбирать корм, который легко убирать, чтобы поддерживать чистоту. Эти черепахи несколько пугливы и не любят частого контакта с людьми. Вырастают до 25 сантиметров и могут жить более 50 лет.

Миссисипские клетчатые черепахи

Они имеют характерный "гребень" на панцире, из-за чего их иногда называют пыльцевидными. Они нуждаются в меньшем пространстве, чем некоторые другие водные виды, поэтому подходят для ограниченных условий.

Живут они около 15 – 30 лет. Эти черепахи осторожны и легко поддаются стрессу, поэтому важно минимизировать контакт и обеспечить укрытие. В целом они выносливы, но могут страдать от паразитов, инфекций или проблем с костями при неправильном уходе.

Обычная мускусная черепаха

Это одна из самых популярных небольших водных черепах. Она менее прихотлива в уходе, но не любит, когда ее часто берут на руки. В случае опасности может выделять резкий запах, из-за чего получила прозвище "вонючка".

Они не очень сильные пловцы, поэтому вода в аквариуме не должна быть глубокой, а также нужны удобные места для выгребания. Взрослые особи имеют размер около 7– 13 сантиметров и могут жить более 50 лет.

Пятнистые черепахи

Они наиболее пригодны для содержания дома, ведь характеризуются небольшими размерами. Они имеют эффектный вид благодаря темному панцирю с желтыми пятнышками.

Несмотря на свой размер, это долгожители: некоторые особи доживают до 100 лет. Они не очень хорошо плавают, поэтому уровень воды должен быть невысоким, и им нужны теплые места для отдыха.

