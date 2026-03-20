У The Spruce Pets объяснили, чем особенные черепахи и какие из них лучше всего подойдут для вашего дома.
Что известно о черепахах?
Они тихие и спокойные, но не слишком контактные, при этом некоторые виды могут даже пережить своего владельца.
Кстати, как отмечают в ISPCA, именно долговечность является одной из определяющих черт для панцирных. Многие виды черепах живут десятилетиями, а некоторые – более ста лет.
Их панцирь на самом деле выполняет не только защитную функцию: он служит своеобразным маркером идентификации, как отпечатки пальцев у людей. Каждый вид черепах имеет собственный рисунок и окраску, что делает их яркими и оригинальными любимцами.
Специалисты рассказали, что в домашних условиях черепах не стоит часто брать на руки, поскольку это может вызвать стресс или агрессию. Более того, они не требуют постоянного внимания, поэтому подходят как новичкам, так и занятым людям.
Существует большое разнообразие черепах, и каждый вид имеет свои особенности – от размера и характера до требований по пространству, освещения и питания. Некоторые виды панцирных вырастают до внушительных размеров и, соответственно, нуждаются в больших аквариумах или вольерах, другие же остаются компактными и лучше подходят для ограниченного пространства.
Важно также учитывать, что большинству черепах нужны ультрафиолетовое освещение, стабильная температура и чистая вода или правильно обустроенное сухопутное пространство.
Черепашки могут стать хорошими компаньонами дома / Фото Unsplash
Какую черепаху завести дома?
- Красноухая черепаха
Среди популярных вариантов для домашнего содержания – красноухая черепаха, которая является довольно активной и распространенной. Самцы этой породы считаются одними из самых простых в уходе. Обычно их содержат в помещении, но при надлежащих условиях они могут жить и в открытых водоемах.
Представители этого вида вырастают до немалых размеров, поэтому нуждаются в большом аквариуме с местами для выгребания, УФ-освещением и качественной фильтрацией воды. Они достаточно неряшливы, поэтому уход может быть более затратным. В то же время это выносливые животные, которые при должном содержании могут жить более 50 лет, хотя контакт с ними лучше ограничивать, чтобы не вызвать стресс.
- Африканская бокошья черепаха
Она привлекает необычной внешностью, однако требует тщательного ухода за качеством воды и сбалансированного рациона. Эти небольшие водные рептилии не зря получили свое название, ведь не могут полностью втянуть длинную шею в панцирь. Их строение отличается от большинства других водяных черепах.
- Восточная коробчатая черепаха
На самом деле эти панцирные хорошо адаптируются к жизни как в помещении, так и на улице, но нуждаются во влажной среде. Зато сухая и холодная среда может вызвать заболевания дыхательных путей. Эти черепахи обычно пугливые, но не агрессивные, поэтому при деликатном подходе могут привыкать к человеку. Вырастают до 13 – 18 сантиметров и живут 40 – 50 лет, а в природе – даже до 100.
- Расписная черепаха
Отличается яркой окраской, хотя довольно пугливая. На самом деле они не очень большие, однако представителям этого вида нужны просторный аквариум или уличный вольер, качественная фильтрация воды и лампы для обогрева.
Они часто едят в воде, поэтому важно подбирать корм, который легко убирать, чтобы поддерживать чистоту. Эти черепахи несколько пугливы и не любят частого контакта с людьми. Вырастают до 25 сантиметров и могут жить более 50 лет.
- Миссисипские клетчатые черепахи
Они имеют характерный "гребень" на панцире, из-за чего их иногда называют пыльцевидными. Они нуждаются в меньшем пространстве, чем некоторые другие водные виды, поэтому подходят для ограниченных условий.
Живут они около 15 – 30 лет. Эти черепахи осторожны и легко поддаются стрессу, поэтому важно минимизировать контакт и обеспечить укрытие. В целом они выносливы, но могут страдать от паразитов, инфекций или проблем с костями при неправильном уходе.
- Обычная мускусная черепаха
Это одна из самых популярных небольших водных черепах. Она менее прихотлива в уходе, но не любит, когда ее часто берут на руки. В случае опасности может выделять резкий запах, из-за чего получила прозвище "вонючка".
Они не очень сильные пловцы, поэтому вода в аквариуме не должна быть глубокой, а также нужны удобные места для выгребания. Взрослые особи имеют размер около 7– 13 сантиметров и могут жить более 50 лет.
- Пятнистые черепахи
Они наиболее пригодны для содержания дома, ведь характеризуются небольшими размерами. Они имеют эффектный вид благодаря темному панцирю с желтыми пятнышками.
Несмотря на свой размер, это долгожители: некоторые особи доживают до 100 лет. Они не очень хорошо плавают, поэтому уровень воды должен быть невысоким, и им нужны теплые места для отдыха.
Кого еще из животных можно завести дома?
Кроме привычных для всех котиков и собачек, приютить можно и маленьких грызунов, которые не потребуют много пространства и подойдут для семей с детьми.
Таким вариантом могут стать кролики, которые, кстати, имеют почти панорамное зрение благодаря тому, что их глаза расположены по бокам головы.
В то же время, несмотря на все стереотипы, домашние крысы – чистоплотные и сообразительные животные, которые постоянно исследуют окружающую среду, активно используя обоняние и осязание. Они тоже могут стать хорошими компаньонами, однако требуют регулярной уборки клетки, обустройства пространства игрушками, а также специальных вещей для грызения.
